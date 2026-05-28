Del estadio al metaverso: así es el 'Bernabéu Infinito' que proyecta Florentino Pérez

Florentino Pérez ha pasado al ataque. Este miércoles, durante la presentación de su candidatura a la presidencia del Real Madrid, en un auditorio del Hotel Meliá Castilla completamente abarrotado, el dirigente habló de varios asuntos y también del llamado ‘Bernabéu Infinito’.

"La transformación del estadio es que podemos hacer realidad lo que parece imposible. El Bernabéu tiene la tecnología del futuro. El futuro no se improvisa. Hemos pensado en grande para hacer una revolución tecnológica. Con Apple estamos creando el ‘Bernabéu Infinito’. Estamos ante una utopía tecnológica que será real. Queremos alimentar los sueños que provoca el Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para reforzar el vínculo de nuestros socios con el club", dijo Florentino Pérez.

Pero, ¿en qué consiste realmente el ‘Bernabéu Infinito’? El concepto suena a ciencia ficción, pero en las oficinas del club ya se trata como la próxima gran revolución del madridismo.

Porque Florentino tiene claro cuál es el problema del fútbol moderno: el Santiago Bernabéu, por espectacular que sea tras su remodelación, sigue teniendo un límite físico. Apenas 80.000 espectadores. Y el Real Madrid presume de tener cientos de millones de aficionados repartidos por todo el planeta. Así que la solución, según el presidente blanco, pasa por eliminar las barreras del espacio.

Estadio sin aforo

El ‘Bernabéu Infinito’ nace de la alianza estratégica entre el club y Apple, una colaboración que pretende convertir la experiencia de ver un partido en algo inmersivo y completamente nuevo. La idea es sencilla de explicar y compleja de ejecutar: permitir que cualquier aficionado pueda entrar virtualmente en el Bernabéu desde su casa gracias a la realidad virtual.

Es decir, ponerse unas gafas Apple Vision Pro y sentir que está viendo el partido desde el estadio, con sonido espacial, cámaras inmersivas y acceso privilegiado a zonas reservadas hasta ahora únicamente para futbolistas, técnicos o directivos.

Florentino ya lo resumió hace meses en una frase que se ha convertido en el lema del proyecto: "Abrir las puertas del estadio a todo el planeta".

El proyecto arrancará oficialmente con un documental inmersivo grabado durante un partido de Champions ante la Juventus y filmado con más de 30 cámaras especiales de realidad virtual. La intención del club es que sea el primer paso antes de llegar al gran objetivo: retransmisiones en directo completamente inmersivas.

Mucho más que unas gafas

Pero el "Bernabéu Infinito" no consiste únicamente en ponerse unas gafas y ver un partido en 3D. La jugada de Florentino va mucho más allá. El Real Madrid quiere construir un ecosistema cerrado donde el aficionado viva conectado al club las 24 horas del día. Desde entradas digitales integradas en Apple Wallet hasta experiencias personalizadas, descuentos exclusivos, acceso prioritario o contenidos exclusivos a través de RM Play, la plataforma OTT del club.

La obsesión del presidente blanco es clara: eliminar intermediarios y controlar directamente la relación con el aficionado. Ya no depender únicamente de televisiones, redes sociales o patrocinadores para conectar con el madridismo global. El club quiere saber qué consume exactamente cada usuario, qué contenidos ve, qué compra y cómo interactúa con la marca. Y para eso la inteligencia artificial será clave.

En definitiva, el madridismo dejará de funcionar como una simple relación de consumo para convertirse en una especie de "suscripción emocional permanente".

La segunda revolución de Florentino

En el entorno del presidente blanco hablan ya de una "segunda revolución". La primera fue convertir al Real Madrid en la gran potencia económica del fútbol mundial a principios de los 2000. La era galáctica, la explotación comercial de la marca y la internacionalización definitiva del club.

La segunda pretende transformar al Madrid en una empresa tecnológica global. Y ahí encaja perfectamente la remodelación del Bernabéu. El estadio no se diseñó únicamente para albergar conciertos o eventos durante todo el año. Se diseñó también como un gigantesco centro de producción audiovisual y tecnológico preparado para este nuevo modelo de negocio.

Florentino Pérez lo dejó caer de nuevo este martes durante la presentación de su candidatura. Defendió el proyecto junto a Apple como una de las grandes patas del futuro del club y aseguró que el Real Madrid debe seguir liderando la innovación mundial en el deporte.

¿Futuro o elitismo?

Eso sí, el proyecto también genera dudas. El principal problema es evidente: el acceso a esta experiencia no será precisamente barato. Las Apple Vision Pro cuestan varios miles de euros y muchos aficionados consideran que se trata de un producto elitista y alejado del hincha tradicional.

Las críticas ya han aparecido en redes y foros internacionales. Algunos ven el ‘Bernabéu Infinito’ como una genialidad visionaria, pero otros creen que el fútbol corre el riesgo de convertirse en un espectáculo cada vez más alejado del aficionado de toda la vida.

Si algo ha demostrado Florentino Pérez durante más de dos décadas es que rara vez piensa en pequeño. Y ahora su objetivo parece evidente: que el partido del Real Madrid no dure 90 minutos, sino toda la vida.