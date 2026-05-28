Desinformación contra el Atlético: de las llamadas de Cerezo al rencor de los gurús de los fichajes

Una de las primeras cosas que se pide a los periodistas es que, aparte de informar, se informen, hecho que evita desinformar con inventos, mentiras o bulos. Hasta aquí todo bien, pero lo que se está viendo con el Atlético de Madrid últimamente en el mercado de fichajes está rozando lo tragicómico. Hacemos un repaso de los principales puntos de desinformación sobre el conjunto rojiblanco. El punto más álgido lo hemos vivido recientemente con la teoría de que Enrique Cerezo ficha jugadores.

Cerezo ahora ficha y hace llamadas

Las redes sociales se han inundado de mofas y críticas por parte de los aficionados del Atlético de Madrid tras la publicación de una información del diario Sport . Dicho medio afirmaba que el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, habría telefoneado personalmente a Joan Laporta para gestionar el fichaje del azulgrana Marc Casadó.

Sin embargo, la propia estructura interna del club madrileño invalida por completo el argumento de la noticia. Es un hecho de sobra conocido en el fútbol español que Cerezo no interviene en absoluto en la parcela de contrataciones, una tarea que delega en el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, y en el director deportivo, Mateu Alemany. El propio presidente ha reconocido públicamente en diversas ocasiones que su función se limita a la representación institucional y a posar en la fotografía oficial de las presentaciones una vez que el acuerdo ya está cerrado.

La falta de encaje de la exclusiva con la realidad operativa del Atlético de Madrid ha provocado el escepticismo generalizado y la reacción humorística de la afición colchonera, que no ha tardado en viralizar el contenido en las plataformas digitales.

Los expertos en fichajes... que se equivocan con el Atlético

Cualquiera que domine el mundo de las redes y conozca a los gurús de los fichajes sabe que para ellos lo más importante es contar que absolutamente todos los fichajes los han adelantado ellos. Eso sí, si el fichaje se cae, se desmarcan.

El problema con el Atlético es que llevan varios años fallando fichajes del conjunto rojiblanco que se adelantan y luego se caen. Todo ello porque la política del club es no regalar información. Eso genera recelo entre estos gurús que viven de las filtraciones y publicidades que les dan ciertos clubes.

En el Atlético se han dado por hechos fichajes que no han sido y muchos de los que realmente han llegado al equipo no fueron adelantados hasta que ya eran un hecho. Eso ha hecho que le tengan cierta manía al club.

Las últimas mentiras sin actualización

Muchos periodistas y medios, sobre todo extranjeros, no han actualizado su base de datos sobre el Atlético y no cuentan con Apollo. Tal es la desinformación que muchos de ellos siguen dando como máximo accionista a Miguel Ángel Gil Marín, otorgándole plenos poderes de negociación sin contar con Apollo.

Sobre Julián Álvarez se están hablando de ofertas del Barcelona y en Argentina se sigue dando como dueño absoluto del club a Gil Marín. Otra mentira más o, como mínimo, desinformación. Tal es el poco interés que se muestra en dar información veraz, que ni siquiera se actualiza el organigrama del club.

El bulo del sueldo de Simeone

Desde hace varios años, no uno ni dos ni tres, Simeone ya no cobra los famosos 20 0 23 millones netos que en su día sí cobró. De hecho se rebajó el sueldo a los 13 millones contando que de ese sueldo además sale el del resto de su cuerpo técnico.

El bulo sigue ahí, pero se usa incluso en los fichajes diciendo que si el Atlético no pagase más de 20 millones netos a su entrenador podría fichar más y mejor. Mentira. Los datos son un bulo.

Pitos inventados y problemas con Simeone

Si hay un entrenador en el mundo que no haya sentado a su estrella cuando la misma se ha tirado tres meses marcando solo un gol ese es Diego Pablo Simeone con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Además la afición del Atlético no pitó ni una sola vez a Julián, pese a que el diario Sport se inventó en un artículo después borrado que el Metropolitano había despedido con críticas al argentino en un partido de este curso. El bulo se desmintió y tuvieron que eliminar el contenido.

Programas con la reputación de una escopeta de feria

El resumen de este punto es fácil: si de los últimos nueve años de mercado de fichajes, periodistas y medios concretos no han apuntado bien ni con Mbappé ni con Nico Williams... ¿Son fiables con Julián Álvarez? Nada más, señoría.

Estos son solo algunos de los puntos de desinformación alrededor del Atlético, pero habrá más. El club es consciente de ello.