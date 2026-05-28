El Mundial de 2026 se convierte en un experimento global de inteligencia artificial: así cambiará el fútbol para siempre

El Mundial de 2026 no solo pasará a la historia por ser el primero con 48 selecciones, sino también por convertirse en el mayor laboratorio tecnológico jamás aplicado al fútbol profesional. La FIFA ha diseñado un ecosistema digital en el que la inteligencia artificial, los sistemas automatizados y la analítica avanzada estarán presentes en cada rincón del torneo.

Según ha explicado el organismo, el objetivo es "democratizar el acceso a los datos" y reducir las diferencias entre selecciones, aunque la realidad abre un escenario inédito: el fútbol se jugará, se arbitrará y se analizará en tiempo real a través de sistemas digitales de última generación.

Football AI Pro: la IA que decidirá cómo juegan los equipos

Uno de los grandes pilares del torneo será la herramienta Football AI Pro, desarrollada junto a Lenovo, que funcionará como un asistente táctico para todas las selecciones participantes. Este sistema procesará millones de datos por partido y permitirá a los entrenadores consultar en lenguaje natural análisis completos sobre rivales, patrones de juego, transiciones o movimientos sin balón. A partir de ahí, la IA generará vídeos, gráficos y recomendaciones tácticas personalizadas para cada equipo.

La FIFA defiende que este sistema igualará el acceso a la información entre selecciones, pero lo cierto es que introduce un nuevo elemento decisivo: la capacidad de interpretar correctamente los datos en un entorno de máxima presión competitiva.

El VAR y el fuera de juego, redefinidos por avatares 3D

El arbitraje será otro de los grandes cambios del Mundial. Cada futbolista será escaneado previamente para generar un modelo tridimensional exacto de su cuerpo, con hasta 29 puntos de referencia anatómicos. Estos avatares 3D permitirán seguir con precisión milimétrica cada jugada, especialmente en los fueras de juego, que serán detectados en cuestión de segundos gracias a decenas de cámaras de alta velocidad instaladas en los estadios.

Las decisiones serán revisadas por el VAR, pero el sistema generará reconstrucciones virtuales en tiempo real que se mostrarán en televisión y en los propios estadios, reduciendo al mínimo la polémica… o transformándola en un debate sobre la interpretación de la tecnología.

Balón inteligente, cámaras corporales y fútbol desde los ojos del árbitro

El balón oficial, el Adidas TRIONDA, incorporará un sensor capaz de enviar hasta 500 datos por segundo al sistema VAR, registrando con exactitud el momento de cada toque, pase o desviación. A ello se suma la tecnología Referee View, que permitirá ver los partidos desde la perspectiva del árbitro central gracias a cámaras corporales integradas en su equipación. Las imágenes serán estabilizadas por inteligencia artificial para ofrecer una experiencia inmersiva inédita.

Este sistema, según la FIFA, busca acercar al espectador a la realidad del juego en su forma más directa: la del contacto físico, la velocidad y la toma de decisiones en tiempo real.

Estadios inteligentes y un Mundial gestionado como una simulación digital

Más allá del terreno de juego, cada estadio contará con un 'gemelo digital', una réplica virtual que permitirá simular flujos de público, accesos, evacuaciones y posibles incidencias en tiempo real. Estos modelos digitales servirán para gestionar la seguridad, evitar aglomeraciones y coordinar la logística de los encuentros. Además, el torneo incorporará entradas digitales, pagos sin efectivo, reconocimiento automatizado en accesos y sistemas de control de multitudes mediante IA.

La infraestructura tecnológica será tan extensa que, según estimaciones de la industria, el Mundial podría generar más de dos exabytes de datos, una cifra sin precedentes en el deporte mundial.

Robots, vehículos autónomos y una nueva experiencia de estadio

El impacto de la tecnología no se limitará al análisis o al arbitraje. Robots de asistencia, vehículos autónomos y sistemas de transporte sin conductor formarán parte del operativo del torneo en las 16 sedes. Empresas tecnológicas desplegarán flotas de coches autónomos para transportar aficionados, mientras robots de apoyo logístico y seguridad recorrerán estadios y zonas de concentración.

La FIFA sostiene que el objetivo es mejorar la seguridad y la eficiencia, pero el resultado será un Mundial donde la frontera entre lo físico y lo digital será prácticamente invisible.

Un punto de no retorno para el fútbol mundial

Con todas estas innovaciones, el Mundial de 2026 se presenta como un punto de inflexión en la historia del deporte. La inteligencia artificial no será solo una herramienta de apoyo, sino un actor estructural en el desarrollo del juego. La gran incógnita es si este salto tecnológico mejorará realmente el fútbol o si, por el contrario, lo convertirá en un entorno demasiado condicionado por sistemas automatizados.

Lo que parece claro es que, a partir de 2026, el fútbol dejará de entenderse únicamente como un deporte para convertirse también en una gigantesca plataforma de datos en tiempo real.

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