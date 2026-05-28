Así es el avión exclusivo de la Selección para el Mundial

Iberia ha confirmado de manera oficial que será la aerolínea encargada de trasladar a la selección española de fútbol al próximo Mundial, el evento deportivo más esperado que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. Para conmemorar esta prestigiosa ocasión, la compañía de bandera ha decidido ir un paso más allá y ha personalizado un avión Airbus A350. Esta aeronave lucirá un diseño especial e inédito que se encuentra perfectamente integrado en la librea tradicional de la compañía, según ha detallado la propia empresa a través de un comunicado.

El avión elegido portará un mensaje de apoyo incondicional para inspirar tanto a los jugadores como a la afición. Bajo el lema Despega un equipo. Vuela un país, esta aeronave será la responsable de operar el vuelo chárter exclusivo para la delegación deportiva. El viaje está programado para el próximo 5 de junio, partiendo desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro en Galicia, y pondrá rumbo de manera directa al aeropuerto internacional de Nashville, en el estado de Tennessee, donde el conjunto nacional establecerá su primera base de aclimatación de cara al torneo.

Esta no es la primera acción que la empresa lleva a cabo para calentar motores de cara a la cita mundialista, demostrando su fuerte compromiso con el combinado nacional. El pasado mes de noviembre, la aerolínea sorprendió gratamente a los pasajeros que viajaban en el vuelo regular IB307, una ruta que conecta Madrid con Ciudad de México. Durante aquel trayecto transatlántico, los viajeros recibieron como regalo la nueva camiseta oficial que los futbolistas vestirán durante la competición global, generando una gran expectación entre los aficionados y los medios de comunicación.

El apoyo constante de la compañía al deporte se enmarca dentro de una estrategia corporativa mucho más amplia. En concreto, el patrocinio de la selección española de fútbol constituye uno de los pilares fundamentales del programa Talento a Bordo. Se trata de una ambiciosa iniciativa mediante la cual la aerolínea busca impulsar, dar visibilidad y apoyar el talento español en múltiples disciplinas que van más allá del ámbito deportivo, abarcando también sectores como el arte, la moda, la gastronomía y la cultura en general.

La elección del modelo Airbus A350 para este cometido no es una decisión baladí. Este aparato representa la vanguardia tecnológica de la flota actual, destacando de forma notable por su alta eficiencia energética y su probada capacidad para reducir las emisiones, lo cual se alinea con los objetivos de sostenibilidad vigentes. Para los integrantes del equipo que dirige el seleccionador, viajar en esta aeronave de última generación les garantiza el máximo confort durante el vuelo, permitiéndoles llegar en las mejores condiciones físicas para afrontar el reto que supone un campeonato de esta magnitud.

En definitiva, esta alianza estratégica pone de manifiesto la importancia del respaldo de las grandes empresas nacionales a la representación de nuestro país en el extranjero. La proyección internacional que otorga participar en un Mundial celebrado en tres grandes naciones norteamericanas requiere de un soporte logístico del más alto nivel. De este modo, la colaboración asegura que los colores nacionales crucen el Atlántico con las mayores garantías, transportando las ilusiones de millones de seguidores hacia los estadios americanos.