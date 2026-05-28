La hazaña inédita de Evann Guessand: doble campeón de Europa con Aston Villa y Crystal Palace

El delantero marfileño Evann Guessand ha entrado de lleno en la historia del fútbol europeo tras completar una hazaña sin precedentes: conquistar dos competiciones continentales en una misma temporada con dos clubes distintos. En el curso 2025/2026, el atacante de 24 años se proclamó campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa y, meses después, levantó la UEFA Conference League con el Crystal Palace.

Recordemos que nunca antes un futbolista había logrado figurar como campeón oficial de dos torneos europeos distintos en una misma campaña, y mucho menos con dos equipos diferentes. El caso de Guessand se explica por una combinación de rendimiento deportivo, normativa de UEFA y una cesión estratégica que terminó siendo decisiva.

Recordemos que el atacante participó en la fase de grupos y eliminatorias de la Europa League con el Aston Villa, donde disputó siete partidos y anotó dos goles clave en el tramo inicial del torneo. Posteriormente, el club inglés terminó levantando el título en la final disputada ante el Friburgo, consolidando una campaña brillante.

Evann Guessand becomes the first player in history to win TWO European trophies in ONE season! 🤯🏆 pic.twitter.com/ilXoYnSMHK — talkSPORT (@talkSPORT) May 27, 2026

No obstante, en pleno mercado invernal, el 30 de enero de 2026, Guessand salió cedido al Crystal Palace en busca de más minutos. La operación incluyó opción de compra y se convirtió en uno de los movimientos más comentados del mercado inglés.

Lejos de perder protagonismo, el delantero encontró un rol aún más determinante en Selhurst Park. Con las "Águilas", participó en seis partidos de la Conference League, donde anotó un gol y fue decisivo en varias eliminatorias. Su integración fue inmediata, aportando movilidad, potencia física y capacidad de desequilibrio.

Impacto inmediato en el Crystal Palace

El impacto de Guessand en el Crystal Palace fue evidente desde sus primeros encuentros. Debutó con una asistencia decisiva ante el Brighton y, pocas semanas después, marcó un gol en el minuto 90 frente al Wolverhampton, confirming su capacidad para aparecer en momentos críticos.

No solo eso, sino que en la Conference League también dejó su huella, anotando en la fase eliminatoria y ayudando al equipo a avanzar hasta una final histórica. En el partido decisivo, el Palace se impuso por 1-0 al Rayo Vallecano, con el delantero entrando en la segunda mitad para asegurar el título europeo.

Un calendario perfecto para la historia

El desenlace de la temporada dejó una situación única. El Aston Villa ya había sido coronado campeón de la UEFA Europa League, mientras que el Crystal Palace levantaba la Conference League apenas semanas después.

Recordemos, por ende, que la normativa de la UEFA permite que los jugadores que hayan participado en fases previas de una competición reciban medalla si su equipo es campeón, lo que permitió a Guessand ser oficialmente reconocido como doble campeón europeo en el mismo curso.

De promesa en Francia a protagonista europeo

El recorrido de Guessand incluye cesiones formativas en el fútbol suizo y francés, que le permitieron ganar experiencia antes de consolidarse en la élite. Su salto definitivo llegó en la Premier League, donde ha sabido adaptarse a la exigencia física y táctica del campeonato.

Además, su decisión de representar a Costa de Marfil a nivel internacional ha reforzado su estatus como figura emergente del fútbol africano, sumando ya numerosas internacionalidades y siendo pieza clave en la clasificación de su selección para grandes torneos.

La temporada 2025/2026 quedará grabada como una de las más singulares en la historia del fútbol europeo. Evann Guessand no solo ha demostrado consistencia y adaptación en dos clubes distintos, sino que ha logrado un registro que difícilmente se repetirá.

Con dos medallas continentales en su palmarés en el mismo año y un futuro todavía en plena proyección, el delantero marfileño ya no es una promesa: es un nombre propio en la historia reciente del fútbol europeo.