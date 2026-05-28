"¿Por qué me hacéis esto?": el vídeo del City que rompe a Guardiola

Pep Guardiola volvió a emocionarse públicamente. El Manchester City publicó este jueves un vídeo en el que el técnico catalán reacciona a varios mensajes enviados por aficionados ‘skyblue’ tras anunciarse su salida del club, y las imágenes no han tardado en hacerse virales por la carga emocional del momento.

En la pieza difundida por el City, Guardiola escucha en silencio las palabras de seguidores de distintas edades que recuerdan cómo cambió la historia del club durante su etapa en el Etihad. "Nos hiciste creer", "devolviste la felicidad a esta ciudad" o "gracias por los mejores años de nuestras vidas" son algunos de los mensajes que recibe el entrenador mientras intenta contener la emoción.

En uno de los momentos más comentados del vídeo, Guardiola, visiblemente afectado, llega a bromear con el departamento audiovisual del club: "¿Por qué me hacéis esto?". A partir de ahí, el técnico rompe definitivamente a llorar mientras siguen apareciendo testimonios de aficionados y familiares vinculados al City.

Uno no es de fierro 😭 pic.twitter.com/mj4nJxepHn — Manchester City (@ManCityES) May 28, 2026

El vídeo, publicado por el club en sus canales oficiales, forma parte de la despedida institucional preparada para Guardiola tras poner fin a una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol inglés y ya se ha hecho viral en redes. Durante su ciclo en Manchester, el entrenador conquistó múltiples Premier League, Champions League y convirtió al City en una referencia mundial por estilo y dominio competitivo.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar. Miles de comentarios inundaron las redes sociales del club pocas horas después de la publicación, muchos de ellos destacando que el homenaje refleja el vínculo emocional construido entre Guardiola y la grada del Etihad más allá de los títulos. El adiós de Pep ya es una realidad. Y el City ha querido despedirle de la manera más sentimental posible: poniéndole delante el cariño de toda una afición.