En una nueva edición de el programa deportivo nocturno de esRadio, El Primer Palo, capitaneado por Juanma Rodríguez, arranca con una mezcla de orgullo y amargura tras la ajustada derrota del Rayo Vallecano por un gol a cero frente al Crystal Palace en la final de la Conference League. El solitario tanto del internacional francés Jean-Philippe Mateta privó al modesto club madrileño de alcanzar la gloria continental. Los testimonios a pie de campo de jugadores como Óscar Valentín y un desconsolado Isi Palazón, cuyas lágrimas conmovieron a toda la afición vallecana, reflejaron la frustración de quedarse tan cerca de la hazaña histórica.

En el análisis del encuentro, Alfredo Somoza señalaba la insalvable brecha económica que existe hoy en día entre los clubes de LaLiga española y los de la millonaria Premier League inglesa. Para analistas como Paul Tenorio o Sergio Fernández, el partido evidenció que un equipo de la zona media-baja de Inglaterra, como es el Crystal Palace, cuenta con recursos individuales y físicos que someten a la clase media de nuestro fútbol. El Rayo Vallecano resistió con enorme valentía, manteniendo la fe hasta los metros finales con claras ocasiones desperdiciadas por jugadores como Alemáo, pero la contundencia física y la calidad de las individualidades británicas terminaron por inclinar la balanza. Este resultado vuelve a poner de manifiesto cómo la llamada clase media futbolística en España sufre enormemente ante el desigual reparto televisivo y el músculo financiero de las islas británicas, obligando a los nuestros a rozar el milagro en cada cita europea.Juanma apuntaba que "en España se están cargando la clase media en el fútbol y en la sociedad".

No obstante, el debate central de la noche se traslada rápidamente a las elecciones del Real Madrid, con la presentación de las candidaturas a la presidencia del club blanco por parte de Florentino Pérez y el aspirante Enrique Riquelme. Florentino Pérez compareció ante los medios con un discurso de tremenda sobriedad que fue alabado por Juanma Rodríguez y Paul Tenorio. El actual mandatario blanco no esquivó los temas más espinosos de la actualidad y arremetió con dureza contra el denominado caso Negreira, calificándolo como el mayor escándalo de la historia del deporte español. Pérez denunció la pasividad institucional y la flagrante falta de consecuencias ante un club que pagó durante veinte años al vicepresidente de los árbitros, reafirmando el compromiso del club blanco por defender la limpieza de la competición y la limpieza institucional que el madridismo merece.

Por el contrario, la propuesta de Enrique Riquelme fue calificada por la mayoría de la mesa de debate como un ejercicio de populismo desbocado e irrealizable. El opositor de Florentino ha prometido la construcción de un complejo social en Valdebebas con decenas de pistas de pádel, hoteles de gran lujo y un pabellón multiusos de coste desorbitado. Desde el punto de vista de Paco Rabadán "una propuesta inviable por 200 millones de euros, como ha asegurado Riquelme". Sin embargo, aunque populista, María Trisac asegura que "no es incompatible querer ganar y ponerlo como objetivo principal, con acercar el club al socio". En una encuesta rápida, Juanma, Paul y Sergio Fernández coincidían en que el ganador de el primer día de elecciones era Florentino, mientras Paco Rabadán y María apuntaban a "un empate entre ambos".

En el apartado técnico, el programa desveló en exclusiva que los rumores de Riquelme sobre un supuesto acuerdo con Jürgen Klopp se han desmoronado por completo, activándose un improvisado Plan B con el nombre de Cesc Fàbregas. El colaborador Sergio Fernández desmintió de manera categórica la viabilidad de esta opción, revelando que el técnico catalán va a renovar de manera inminente su contrato con el Como italiano. Este intento de usar nombres ilustres para maquillar la falta de un proyecto deportivo serio contrasta con la calculada estrategia de Florentino Pérez, quien sin embargo recibió críticas por parte de Sergio Fernández debido a la presencia de Ronaldo Nazário en su comitiva. El debate se tornó acalorado cuando Fernández cuestionó que se ensalzase al astro brasileño como símbolo madridista tras su desastrosa gestión al frente del Real Valladolid, provocando una enérgica réplica de Paul Tenorio que obligó a Juanma Rodríguez a imponer su autoridad para frenar la discusión y centrar el análisis en la estabilidad institucional de la entidad.

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