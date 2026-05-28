Todo lo que debe saber el socio para votar en las elecciones del Real Madrid

Alrededor de 70.000 socios del Real Madrid están citados el próximo domingo 7 de junio en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas para elegir al presidente del club. Se trata de la primera vez en 20 años que hay más de una candidatura a la presidencia. Por un lado, el actual dirigente Florentino Pérez. Por otro lado, la alternativa dirigida por Enrique Riquelme.

Los socios podrán acudir a votar desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00, aunque al coincidir con la visita del papa León XIV a Madrid, aquellos que quieran acudir a Valdebebas deberán tener en cuenta las restricciones de movilidad. Por otro lado, desde el club se ruega que, "al objeto de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso electoral fluido", no esperen a las últimas horas para ir a las urnas.

Para poder votar, los socios deben ser mayores de edad, llevar siendo socio al menos un año y estar en el censo electoral. Según el correo remitido a los socios, "el último número de carnet cuyo titular tiene derecho a voto es el 99.989".

Los documentos necesarios para poder ejercer el voto de manera presencial son el carné de socio y el DNI. En el caso de no aportar el DNI se deberá presentar el carné de conducir, el pasaporte en vigor o el permiso de residencia –si se trata de socios extranjeros–.

La alternativa del voto por correo

Sin embargo, también existe la opción del voto por correo para todos aquellos madridistas que no puedan desplazarse hasta la Ciudad Real Madrid de Valdebebas el domingo 7 de junio. En este caso, tendrá que realizarse ante notario y el socio dispone hasta el miércoles 3 de junio para pedir el voto por correo en la página web o en las oficinas del club.

El socio puede optar por recibir todo el papeleo –certificado de inscripción en el censo electoral, sobres, papeletas, etc.– en el domicilio que aparezca registrado en la base de datos del club o personarse en las oficinas situadas en la madrileña Avenida de las Fuerzas Armadas, 402 de lunes a sábado en el horario de 9:00 a 19:00.

Para recoger la documentación en las oficinas del club se puede autorizar a otra persona, si bien, se deben cumplir con algunas normas para poder llevar a cabo la recogida. En el supuesto de ir de manera personal, es obligatorio presentar el DNI, pasaporte, carné de conducir o permiso de residencia en vigor.

Si la entrega se realiza a un representante, este debe aportar un escrito autorizado por el socio y una fotocopia de cualquiera de los documentos anteriormente citados. Además, él también tendrá que identificarse con un documento oficial.

Siguientes pasos

Con el papeleo en su posesión, el socio tendrá que acudir al notario que desee con su DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor. Entonces, "mediante el otorgamiento de un acta notarial de envío por correo certificado", efectuará su voto. En el sobre de votación se debe meter la papeleta e incluir en el envío el Certificado de Inscripción en el censo electoral así como una copia simple del acta notarial de envío por correo certificado.

En el sobre de envío, facilitado por el club, deberá escribir su número de socio. Toda la documentación será remitida por conducto notarial mediante correo certificado y urgente con acuse de recibo al notario del club, D. Cruz Gonzalo López-Müller Gómez, del Colegio de Notarios de Madrid. Dicho notario ha habilitado el apartado de correos 6031 exclusivamente para la recepción de los votos por correo y únicamente serán admitidos los votos emitidos a dicho apartado de correos.

El notario del club debe recibir el voto del socio como muy tarde el sábado 6 de junio, un día antes de la votación, para que sea válido. Fuera de este plazo, será declarado nulo. Por otro lado, los gastos del notario corren a cargo del socio, aunque este podrá solicitar al club la devolución de los gastos. Para ello, el voto tiene que ser válido, presentar la factura del procedimiento y la acreditación del pago.

A diferencia de otras elecciones, los socios pueden presentarse de manera voluntaria para ser presidente, secretario y vocal de las mesas electorales. Si no se ocupan todos los puestos de las mesas, se procederá a realizar un sorteo para designar a los miembros que deben estar presentes.