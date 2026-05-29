Argentina anuncia su lista para el Mundial 2026: Messi al mando, entra Nico Paz y cae Mastantuono

La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni ya ha definido su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio, realizado mediante un vídeo en redes sociales, confirma una convocatoria que mezcla continuidad, renovación y algunas decisiones que han generado debate.

Como no podía ser de otra manera, el gran nombre que encabeza la expedición es el de Lionel Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo como líder indiscutible del equipo. A su alrededor, Scaloni mantiene la estructura campeona en Qatar, pero introduce hasta ocho debutantes en un grupo que busca la cuarta estrella para la Albiceleste.

Además, una de las principales novedades es la ausencia de Franco Mastantuono, una de las jóvenes promesas del fútbol argentino y que muchos daban dentro de la lista final. Su exclusión ha sido una de las decisiones más comentadas del seleccionador, que ha priorizado experiencia y perfiles más consolidados para el torneo.

En contraste, sí aparecen nombres emergentes como Nico Paz, que se ha ganado su sitio gracias a su crecimiento competitivo en el fútbol europeo, consolidándose como una de las grandes apuestas de futuro inmediato del combinado argentino.

Nico Paz y Lo Celso, el equilibrio entre presente y pasado

La presencia de Giovani Lo Celso representa una de las decisiones más simbólicas de Scaloni. El mediocampista vuelve a una gran cita mundialista tras haber formado parte del proceso de Rusia 2018 y atravesar etapas de lesiones y altibajos físicos. Su regreso refuerza la idea de un equipo que no renuncia a la calidad técnica en el centro del campo.

Por su parte, Nico Paz se consolida como una de las grandes irrupciones del ciclo. Su capacidad para jugar entre líneas y su madurez pese a su juventud lo convierten en una pieza versátil dentro de una plantilla que combina talento joven y campeones consagrados.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial. ¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La base campeona sigue siendo el corazón del equipo

Scaloni ha decidido mantener el núcleo del equipo que levantó el Mundial en Qatar. Hasta 17 campeones del mundo repiten convocatoria, entre ellos figuras clave como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Esta continuidad refuerza la idea de una selección que no rompe con su identidad competitiva. El bloque campeón sigue siendo el sostén emocional y futbolístico de una plantilla que llega con la responsabilidad de defender el título en Norteamérica.

Sorpresas, regresos y nuevas oportunidades

La lista también incluye a varios futbolistas que tendrán su primera experiencia mundialista. Entre ellos destacan Valentín Barco, Facundo Medina, Leonardo Balerdi o Giuliano Simeone, que aportan frescura y variantes tácticas.

También aparece Nicolás González, que regresa tras quedarse fuera del Mundial de Qatar por lesión, lo que supone una especie de revancha personal dentro del grupo. Scaloni ha apostado por perfiles polivalentes capaces de adaptarse a distintos sistemas de juego.

Ausencias pesadas y fin de ciclo para algunos históricos

La convocatoria también confirma el final de etapa para varios nombres importantes del ciclo anterior. Jugadores como Ángel Di María o Franco Armani ya habían decidido dar un paso al costado tras la Copa América 2024, abriendo espacio a nuevas generaciones.

Otros casos, como el de Paulo Dybala o Guido Rodríguez, responden a una mezcla de lesiones, falta de continuidad o cambios tácticos en la estructura del equipo. La renovación es evidente, aunque sin ruptura radical.

Uno de los datos más llamativos es la fuerte presencia del Atlético de Madrid, que aporta hasta seis futbolistas a la convocatoria. Este detalle refuerza la conexión entre el club rojiblanco y la selección argentina, especialmente en perfiles de alta intensidad competitiva.

Un debut exigente en fase de grupos

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en un horario nocturno en España. Posteriormente se medirá a Austria y cerrará la fase de grupos frente a Jordania. El objetivo es claro: avanzar como líder de grupo y comenzar con solidez la defensa del título.

Con Messi al frente y Scaloni consolidado como líder del proyecto, Argentina afronta el Mundial con una mezcla de ambición y continuidad. La lista final refleja un equilibrio entre experiencia, juventud y decisiones valientes que marcarán el camino de una selección que quiere seguir haciendo historia en el fútbol mundial.