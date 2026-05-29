Desafío nacionalista del Athletic: anexa Navarra en su camiseta y UPN acude a la RFEF

La nueva camiseta del Athletic Club ha provocado una inesperada tormenta política tras la decisión de incluir un mapa de Euskadi en uno de los detalles de la equipación. La polémica, que comenzó en redes sociales pocos minutos después de su presentación, ha terminado llegando al terreno institucional y deportivo.

El detonante ha sido la reacción de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha formalizado una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al considerar que el diseño vulnera el principio de neutralidad política en el deporte.

El Athletic no ha tardado en responder, pero sin entrar al choque directo... Tanto que, lejos de responder con comunicados agresivos o declaraciones institucionales, el club bilbaíno optó por una estrategia mucho más sutil. Horas después de esta denuncia de UPN, el conjunto de los leones publicó en redes sociales una imagen del futbolista Robert Navarro luciendo la nueva camiseta acompañada del lema "gure nortasuna" ("nuestra identidad").

La publicación fue interpretada rápidamente como una respuesta indirecta a la polémica. Tanto es así que la coincidencia entre el apellido del jugador y el centro del debate territorial no pasó desapercibida para los aficionados, que vieron en el mensaje una forma elegante de reafirmar la identidad cultural defendida por el club sin entrar en confrontaciones explícitas.

El origen de la controversia

El foco de la disputa está en el diseño gráfico incorporado a la nueva elástica rojiblanca, donde aparece representado el mapa de Euskadi con las siete provincias vascas, incluida Navarra.

Desde UPN consideran que esa representación traslada un mensaje político y territorial incompatible con la neutralidad exigida en las competiciones deportivas. La formación sostiene que incluir a Navarra dentro de esa simbología supone cuestionar la realidad institucional diferenciada de la Comunidad Foral.

Por ello, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, explicó que el partido decidió acudir al Comité de Competición Profesional tras no recibir respuesta satisfactoria por parte del club. Pero es que, además, la formación regionalista argumenta que la equipación podría incumplir varias normativas vinculadas al reglamento federativo y a las reglas internacionales del fútbol, especialmente aquellas relacionadas con la prohibición de mensajes políticos en el material deportivo.

El Athletic mantiene su línea histórica

El club bilbaíno no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial extenso sobre la denuncia, manteniendo una posición discreta y apostando por mensajes simbólicos en lugar de declaraciones directas.

No obstante, la publicación realizada en redes ha sido interpretada por gran parte de la afición como una reafirmación de la personalidad histórica del Athletic, una entidad que tradicionalmente ha vinculando su imagen a elementos culturales y sociales del entorno vasco.

Lo que comenzó como la presentación de una nueva equipación ha terminado convirtiéndose en un debate político, identitario y jurídico. La camiseta, estrenada recientemente en el estadio Santiago Bernabéu, ha pasado de ser un simple lanzamiento comercial a convertirse en uno de los temas más comentados de la actualidad deportiva.

Mientras el proceso abierto por la denuncia sigue su curso, el Athletic continúa defendiendo su identidad sin abandonar el tono institucional ni alimentar la confrontación directa.