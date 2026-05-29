Florentino avisa a la UEFA por el caso Negreira: "Ahí voy a muerte"

Florentino Pérez aprovechó su entrevista en Televisión Española para marcar el inicio de su campaña electoral al frente del Real Madrid y responder por primera vez sobre la figura de Anas Laghrari, empresario marroquí y colaborador cercano del presidente blanco. Recordemos que Laghrari no tiene un puesto en el conjunto madridista. No obstante, el dirigente restó importancia a las especulaciones sobre su influencia dentro del club y aseguró que su papel se limita al ámbito tecnológico.

"Simplemente nos ayuda, no tiene nada que ver. De fútbol sabe lo justo, para decir la verdad, pero sabe del mundo tecnológico", afirmó Pérez cuando fue preguntado por Laghrari, a quien distintos sectores vinculan desde hace tiempo con decisiones estratégicas relacionadas con el futuro del club y con proyectos empresariales alrededor del Santiago Bernabéu.

A nadie se le escapa que la figura de Anas Laghrari ha generado debate en los últimos meses por su cercanía a Florentino Pérez y por su participación en distintos proyectos ligados al entorno del Real Madrid, pese a no tener cargo oficial en la entidad.

Durante la entrevista, Pérez quiso rebajar cualquier lectura sobre una posible influencia deportiva o institucional. El dirigente recordó incluso que Laghrari no podría optar a la presidencia del club por una cuestión de edad. "Pero ¿quién dice que quiere ser presidente y no sé qué y no sé cuántos? Si no tiene ni años para ser presidente", señaló.

Pérez insistió en que la aportación de su colaborador está relacionada con el ámbito tecnológico y digital, especialmente en proyectos vinculados a la transformación del estadio Santiago Bernabéu y a nuevas vías de negocio del club.

'Bernabéu infinito' y la apuesta tecnológica

Uno de los proyectos que Florentino Pérez destacó durante la entrevista fue el denominado 'Bernabéu infinito', una iniciativa tecnológica en la que el Real Madrid trabaja junto a Apple y que busca ampliar la experiencia digital alrededor del estadio.

El presidente explicó que el club lleva años centrado en aumentar sus ingresos y que la siguiente revolución pasa por la tecnología digital. "Cualquier persona esté donde esté, poniéndose unas gafas, podrá estar en el Bernabéu sentado y acompañando a los jugadores", afirmó.

Según explicó, el Real Madrid considera que el modelo audiovisual tradicional "se ha quedado antiguo" y que el futuro pasa por desarrollar nuevas experiencias inmersivas para los aficionados. De hecho, las gafas vinculadas a este proyecto ya pueden probarse en la sede de la candidatura de Florentino Pérez.

Nueva ofensiva contra Enrique Riquelme

🚨 Entrevista exclusiva con Florentino Pérez El candidato da a @La1_tve su primera entrevista de esta campaña electoral 🗣️Enrique Riquelme, Annas Laghari, el Bernabéu infinito, la privatización del club... 📺Entrevista completa en este link:https://t.co/cDYosKqHQl pic.twitter.com/nkWhNDOAqR — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2026

Como era de esperar por la cercanía de las elecciones madridistas, buena parte de la entrevista estuvo marcada por las críticas al empresario Enrique Riquelme, único rival de Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

El presidente vinculó la candidatura de Riquelme con antiguos dirigentes relacionados con la etapa de Ramón Calderón, a la que calificó como "la más siniestra de la historia del Real Madrid". Y volvió a repetir que tiene un déjà vu con esta nueva candidatura... "Cuando veo la otra candidatura, resulta que son los mismos de Calderón", aseguró.

Pérez también cuestionó la situación financiera de su rival y volvió a referirse al supuesto crédito solicitado para presentar el aval exigido en las elecciones. "Dicen que este señor ha pedido un crédito al 54% anual. ¿Cómo se puede pedir eso?", afirmó durante la entrevista.

Además, aseguró tener la sensación de que Riquelme se presenta "porque necesita el club para su empresa" y descartó participar en un debate electoral cara a cara con él. "No voy a debatir con nadie", zanjó.

El futuro deportivo del Real Madrid

Florentino Pérez evitó confirmar quién ocupará el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, aunque reconoció que maneja nombres y se refirió directamente a José Mourinho. "Es un buen entrenador, claramente. No lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él", dijo.

El presidente también habló sobre Vinícius Júnior y expresó su deseo de que continúe en el club blanco. "Es uno de los mejores jugadores del mundo", afirmó. Además, defendió la actual plantilla madridista y mencionó a jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni entre "los mejores jugadores del mundo". "Un buen entrenador a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el Real Madrid", señaló.

El caso Negreira

🚨 Entrevista exclusiva con Florentino Pérez en@La1_tve 🗣️ "El Caso Negreira es el caso de corrupción más grande de la historia del fútbol." 📺 Entrevista completa en https://t.co/cDYosKqHQl pic.twitter.com/B43CvmNgEd — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2026

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue el caso Negreira. Florentino Pérez aseguró que el Real Madrid mantiene una posición firme respecto a la investigación y avanzó que trasladará documentación a la UEFA. "Ahí voy a muerte. El que crea que me he olvidado se equivoca", afirmó.

Pérez explicó que aprovechará su presencia en la final de la Liga de Campeones, a la que acudirá invitado por el presidente de la UEFA, para comunicar que entregará un dossier elaborado durante tres años sobre el caso. Según dijo, se trata del "caso de corrupción más grande de la historia del fútbol".

El presidente también defendió su gestión al frente del Real Madrid y justificó el adelanto electoral por la existencia, según aseguró, de "un movimiento en la sombra" que buscaba desestabilizar al club a través de su figura. "Yo quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van a por él, aquí estoy yo", concluyó.