El Mundial más grande de la historia: así serán las 48 selecciones y las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya ha comenzado y la próxima Copa del Mundo promete convertirse en la más grande, tecnológica y global jamás organizada. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y el torneo se disputará simultáneamente en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA ha diseñado un campeonato completamente diferente al de anteriores ediciones, con más partidos, más ciudades, más viajes y una dimensión logística nunca vista. El torneo arrancará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio con la gran final en Nueva York-Nueva Jersey.

Además del nuevo formato, el Mundial contará con 16 sedes repartidas por Norteamérica y un calendario récord de 104 encuentros, lo que convertirá la competición en la más extensa y comercial de toda la historia del fútbol.

Las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026

Las 48 selecciones del Mundial 2026 se distribuirán entre todas las confederaciones, en un formato ampliado que aumenta de forma significativa la representación global. Entre las clasificadas ya confirmadas figuran los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— junto a potencias habituales del fútbol internacional como España, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Croacia.

El nuevo formato amplía considerablemente la presencia de países de todos los continentes. Europa será la confederación con más representantes, aunque África y Asia también tendrán una presencia histórica gracias al aumento de plazas aprobado por la FIFA. Entre las grandes favoritas volverán a aparecer selecciones como España, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra o Alemania, aunque esta edición también permitirá la presencia de selecciones menos habituales en fases finales mundialistas.

África contará con países como Marruecos, Senegal, Egipto o Nigeria, mientras que Asia tendrá representantes como Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí o Uzbekistán. También habrá presencia histórica de selecciones emergentes y países con menor tradición mundialista, algo que la FIFA considera clave para expandir el negocio global del fútbol y aumentar el impacto comercial del torneo. El resto de plazas se completará a través de las fases de clasificación y repescas continentales hasta cerrar el cuadro definitivo de 48 participantes.

16 ciudades y tres países para un Mundial gigantesco

El Mundial 2026 será además el primero organizado conjuntamente por tres países distintos. Estados Unidos será el gran epicentro del campeonato con 11 sedes, mientras que México tendrá tres ciudades y Canadá contará con dos. Entre las sedes más destacadas aparecen ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami, Atlanta o Seattle.

México aportará escenarios históricos como el Estadio Azteca, además de Guadalajara y Monterrey, mientras que Canadá contará con sedes en Toronto y Vancouver. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que las semifinales se jugarán en Dallas y Los Ángeles.

Un formato completamente nuevo

La FIFA también ha revolucionado el sistema de competición. Las 48 selecciones estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos y avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros. Esto provocará que el torneo tenga una ronda adicional de eliminatorias y que los equipos que alcancen la final disputen hasta ocho partidos, uno más que en Catar 2022.

El objetivo de la FIFA es claro: aumentar ingresos, ampliar audiencias y convertir el Mundial en un evento todavía más global y rentable. El nuevo formato también permitirá más enfrentamientos entre selecciones de diferentes continentes y un calendario prácticamente continuo durante más de un mes.

Estados Unidos será el gran centro del torneo

Aunque el Mundial se reparte entre tres países, gran parte del peso organizativo recaerá sobre Estados Unidos. La mayoría de las selecciones instalarán allí sus centros de entrenamiento y concentración durante el campeonato. Ciudades como Kansas City, Nueva York, Boston o Dallas albergarán a algunas de las principales potencias futbolísticas del planeta, lo que también generará un enorme impacto económico en hoteles, transporte, turismo y consumo.

La FIFA considera que este Mundial marcará un antes y un después tanto por dimensiones como por impacto comercial. Con más países, más estadios, más partidos y una audiencia mundial prevista de miles de millones de espectadores, la Copa del Mundo 2026 apunta a convertirse en el mayor espectáculo futbolístico jamás organizado.

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