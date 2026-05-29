El ruego de Pirlo a Guardiola para salvar a una Italia en ruinas

Andrea Pirlo, campeón del mundo en 2006 y ganador de la Champions League con el Milan por partida doble –2003 y 2007–, consideró la idea de que Pep Guardiola tome las riendas de la selección italiana. El excentrocampista aseguró que sería "algo muy top" ver al técnico español en el banquillo de la 'Azzurra', país que vuelve a estar ausente en otra gran cita mundialista: "Ojalá. Sería algo muy top para todo el fútbol italiano. Esperemos que sea al menos una posibilidad".

En una entrevista concedida a MARCA, Pirlo afirmó que no existe ningún problema en que Italia apueste por un seleccionador extranjero, apuntando la existencia de precedentes en otras selecciones: "El hecho de que no sea italiano no es tan importante, pues ya pasa en otros países, como en Brasil con Carlo Ancelotti o con Tuchel en Inglaterra. No lo veo como un problema". Por ello, no debería generar debate.

Ausencia ‘Azzurra' y sus favoritas

Italia atraviesa en estos momentos una etapa delicada: la tetracampeona se ha perdido los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. A ello se suma que se ha quedado fuera de Estados Unidos, Canadá y México 2026. "Ya no es una novedad. Es demasiado tiempo y el pueblo italiano está muy triste por esto", confesó Pirlo refiriéndose a estas ausencias.

Para la leyenda, Francia, España y Portugal son las tres selecciones candidatas principales al trofeo, aunque el conjunto dirigido por Deschamps tiene "cosas diferentes al resto" por la profundidad de plantilla que maneja. Igualmente, destacó el talento de la selección española poniendo el foco en Pedri, al que definió como "uno de los jugadores más divertidos de ver jugar": "Tiene mucha calidad, visión de juego y tranquilidad. En fin, tiene muchísima clase", señaló.

Elogios a varios entrenadores españoles

Con motivo de la final de la Champions, Pirlo valoró el trabajo realizado por Luis Enrique en el banquillo del PSG y destacó su capacidad de llevar al equipo a lo más alto: "Lleva unos años siendo uno de los mejores entrenadores del mundo por lo que hizo en el básico del Barça y lo que está haciendo en París ahora, que es extraordinario. De París se fueron todas las estrellas y él ha creado un gran juego con estrellas que corren para atrás y para adelante. El equipo juega a lo que Luis Enrique quiere y eso tiene mucho mérito".

El excentrocampista también elogió el trabajo de Mikel Arteta en el Arsenal y descartó la idea de que su fútbol sea únicamente "de laboratorio y poco imaginativo". Según afirmó, el técnico español ha construido un equipo colectivo y sólido. Por ello, espera una final "muy controlada" y marcada por el primer gol, aunque el PSG parte como favorito ya que "está más habituado a estas finales".

Para ir finalizando con los piropos, destacó el crecimiento de Cesc Fábregas como entrenador del Como, afirmando que "es un placer" ver jugar al conjunto italiano: "Este Como es mérito suyo. La elección de los jugadores ha sido suya y el estilo de juego también". Andoni Iraola fue otro de los nombres mencionados. Pirlo recordó su etapa juntos en la MLS y celebró la temporada realizada por el español en la Premier League.