Íñigo Pérez: El creador de la identidad reciente del Rayo que se despide con Europa en el bolsillo

La salida de Íñigo Pérez del Rayo Vallecano pone punto final a una etapa marcada por la estabilidad deportiva y la consolidación de una identidad muy reconocible. Su figura quedó ligada desde el primer momento al exitoso proyecto liderado por Andoni Iraola, donde ejerció como segundo entrenador en uno de los periodos más competitivos y ambiciosos que se recuerdan en Vallecas. Juntos llevaron al equipo a disputar las semifinales de la Copa del Rey en la temporada 2021-22, eliminando a rivales como el Girona, el Mallorca y el Betis antes de caer ante el Real Betis en una eliminatoria que devolvió al rayismo la ilusión por competir en escenarios de máxima exigencia.

Esa primera etapa como segundo entrenador (2022-23) le situó junto a un equipo que afianzó presión alta, ritmo agresivo y valentía con balón. Aquella base —trazos bielsistas, salida limpia, laterales altos— sería el andamiaje que Íñigo preservó y ajustó después desde el cargo principal. Las sesiones, cuentan en el vestuario, insistían en la recuperación tras pérdida y en emparejamientos valientes en campo rival: la identidad no era negociable. Aquella etapa también dejó noches memorables en Liga. El Rayo llegó a encadenar diez partidos consecutivos sin perder en Vallecas durante la campaña del ascenso a Primera y posteriormente firmó victorias de prestigio frente al FC Barcelona, Real Madrid o Sevilla, convirtiendo su estadio en uno de los campos más incómodos del campeonato.

DE LA SOMBRA A LOS FOCOS

Su salto al banquillo como primer entrenador en febrero de 2024 llegó con un examen inmediato: ordenar el bloque, mantener la fiereza y sumar puntos decisivos. En sus primeros días dejó un mensaje que se repetiría partido a partido: control emocional y claridad en los roles. Aquel Rayo ya compitió ante gigantes —como el empate que contuvo a un Real Madrid en pleno pico de forma— y se sostuvo en citas de filo fino, donde cada detalle táctico valía un punto.

Ya como entrenador principal, apostó por mantener la esencia futbolística construida en años anteriores, aunque introduciendo matices propios en la circulación de balón y en la gestión defensiva. Bajo su dirección, el Rayo siguió siendo un equipo competitivo, incómodo para los grandes y especialmente sólido como local. Además, logró recuperar el rendimiento de jugadores importantes y dio continuidad a futbolistas jóvenes que terminaron ganando protagonismo en el primer equipo.

Uno de sus mayores méritos fue sostener el nivel competitivo pese a las limitaciones económicas y las constantes modificaciones de plantilla. En un club acostumbrado a reinventarse cada verano, Pérez consiguió mantener unido al vestuario y preservar una idea reconocible que conectaba directamente con el carácter histórico del Rayo: esfuerzo, valentía y compromiso competitivo.

La temporada 2024-25 consolidó la propuesta y dejó huella en partidos concretos: un 2-0 en Vallecas ante el Villarreal que ejemplificó la presión coordinada y las transiciones cortas; el 1-1 en Mestalla sustentado en una basculación paciente y balón parado trabajado; y el tramo final con victorias fuera que cimentaron la permanencia holgada y el salto de ambición. En la previa de la jornada 38, Íñigo subrayó "el aspecto mental" como clave y habló de "la ilusión de ofrecer este partido a nuestros aficionados", señal de una gestión que nunca separó pizarra y emoción.

EL RAYO EN EUROPA

El curso 2025-26 elevó el listón competitivo y trajo citas europeas que Vallecas llevaba décadas sin paladear. El Rayo compitió con aplomo en cruces continentales y dio victorias de carácter en Liga, como el 2-0 en casa ante el Villarreal o la remontada en Mendizorroza, en un tramo de calendario comprimido que exigió rotaciones sin perder plan. La estadística habló de un equipo más maduro: menos concesiones en área propia, mejores decisiones en campo rival y una defensa más compacta en bloque medio.

La clasificación a Europa —un hito que el club celebró como regreso a una escena largamente añorada— fue el corolario de esa curva de aprendizaje. Las ruedas de prensa de entonces dibujaron a un entrenador que "mantenía la humildad de valorar cada victoria" y que, tras noches grandes, repetía: "orgullo, pero pies en el suelo". Esa dualidad, hambre y contención, definió su mandato.

El Rayo, ha completado una andadura legendaria en la UEFA Conference League, alcanzando la primera final europea de toda su historia. El equipo dirigido por Íñigo Pérez firmó un torneo impecable, superando con valentía todas las fases eliminatorias —incluyendo unas vibrantes semifinales ante el Estrasburgo con un penalti parado por Augusto Batalla en el descuento— para plantarse en la gran cita de Leipzig ante el Crystal Palace. Pese al esfuerzo de técnico y afición, un solitario gol de Jean-Philippe Mateta al inicio de la segunda mitad rompió el sueño de la franja, dejando el marcador en un definitivo 1-0.

Sin embargo, a pesar de quedarse a las puertas del título en la final, el paso del "equipo del pueblo" por el viejo continente se recordará como una gesta irrepetible. En su segunda participación histórica en Europa (tras aquella mítica Copa de la UEFA en 2001), el Rayo Vallecano demostró que el fútbol humilde de barrio puede competir de tú a tú contra transatlánticos económicos de la Premier League. El subcampeonato deja una mezcla de amargura y un orgullo incalculable en Vallecas, que vio cómo su club derrochaba valentía, coraje y nobleza por toda Europa.

🎙️Íñigo Pérez: "Quería saldar la deuda con la afición, tenía mucha ilusión por conseguir hitos con este grupo y generar recuerdos. Me encuentro en paz" 👉 Rueda de prensa íntegra:https://t.co/uynjSpeZye pic.twitter.com/6tXAfxjVKQ — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 29, 2026

UNA IDENTIDAD PARA EL FUTURO

Más allá de las estadísticas, su legado queda asociado a la credibilidad futbolística que ayudó a construir en Vallecas. El Rayo dejó de ser un simple aspirante a la permanencia para convertirse en un equipo capaz de discutir partidos ante cualquier rival y mirar hacia la mitad alta de la clasificación sin perder su identidad. En ese crecimiento colectivo, primero junto a Iraola y después en solitario, Íñigo Pérez desempeñó un papel determinante.

Su salida abre ahora una nueva etapa en el club franjirrojo, obligado a encontrar continuidad a un proyecto que devolvió prestigio y ambición deportiva a Vallecas. La afición despide así a un entrenador que entendió desde el primer día qué significa competir bajo la franja y que deja tras de sí algunas de las páginas más reconocibles del Rayo moderno.