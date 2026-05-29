Íñigo Pérez hace oficial su marcha del Rayo Vallecano y apunta a destino de Champions

Íñigo Pérez ha hecho oficial su marcha del Rayo Vallecano. El entrenador ha puesto fin a su periplo en las filas vallecanas después de dos temporadas y media en las que ha dirigido 112 partidos y ha conseguido varias permanencias, una clasificación europea y ha llegado a esa final en Conference League. Además, la pasada campaña se quedó a tan solo un punto de igualar el mejor registro del club en su historia en Primera División, que son los 53 puntos.

El encargado de anunciar el adiós ha sido el presidente Martín Presa, quien ha dado posteriormente la palabra al navarro. Íñigo ha reconocido que "tenía mucha ilusión por conseguir hitos importantes, el año pasado lo conseguimos entrando en Europa y este año yendo a la final. Quería vivirlo con estos jugadores y aficionados".

"Sois los únicos que no solo sois mis jugadores y me tenéis amor, también hay varias personas que me habéis sostenido, también como persona. Cuando digo que no encontraré nunca a un grupo como este, hago referencia a esto. Jamás compartiré esto. Os lo agradeceré de por vida", ha apuntado en una sala de prensa en la que estaban presentes varios futbolistas como Trejo, Isi, Camello, Balliu, Lejeune, Adrián López, Pacha Espino, Óscar Valentín, Fran Pérez o Unai López.

Decir adiós al club al que lleva ligado cuatro temporadas, pues antes de coger las riendas fue segundo de Andoni Iraola, ha sido complicado: "Es muy difícil, pero es necesario. Hay que ser capaz de que la añoranza no sea una tristeza de la que no puedes salir. En lo deportivo, son ciclos que se van cerrando".

Recuerdos y mensaje final

El entrenador ha señalado que tiene varios recuerdos en las filas del Rayo Vallecano, pero ha querido destacar uno: "De los más potentes es cuando termina el partido en el Camp Nou y veíamos si nos salvábamos o no. Nunca he gritado tanto".

Por último, Íñigo ha querido lanzar un mensaje a la afición cargado de esperanza: "Aunque hoy estamos aquí en una despedida que es hacia mi persona, creo que de ningún modo, y soy fiel defensor de no mostrar debilidad, tendremos que pensar que porque yo ahora salga todo esto se va a derrumbar".

A sus 38 años, cierra la puerta en Vallecas y todo apunta a que la nueva que se abrirá será en La Cerámica, donde ya se hizo oficial la marcha de Marcelino García Toral. De cumplirse, el navarro se embarcaría en el reto de la Champions League con el submarino amarillo.