Koke estalla por Julián Álvarez: "Vosotros le estáis vendiendo al Barcelona desde que llegó"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha aprovechado su última aparición pública para repasar la actualidad del conjunto rojiblanco y salir al paso de las continuas especulaciones del mercado de fichajes. En concreto, el centrocampista madrileño ha querido zanjar los rumores que sitúan a Julián Álvarez en la órbita de otros equipos, denunciando la insistencia con la que se le ha vinculado al FC Barcelona durante sus dos años en la capital de España.

Durante su participación en un acto organizado por LaLiga en Madrid, el canterano rojiblanco dejó claro que el compromiso del delantero argentino con la entidad es total. Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en Menorca para desconectar de una temporada extenuante, Koke fue tajante sobre la situación de su compañero. "No sé de ninguna reunión, lo único que sé es que Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de muchos millones", subrayó el mediocentro, intentando apagar cualquier debate sobre una posible salida prematura.

Lejos de esquivar el tema, el capitán mostró su hartazgo por el ruido mediático que rodea al atacante sudamericano. Al ser preguntado sobre si le decepcionaba este clima de incertidumbre, Koke defendió la profesionalidad de su compañero, recordando que es un futbolista que se entrega al máximo por la camiseta rojiblanca. "Todo el mundo desde que llegó le estáis vendiendo al Barcelona, al otro lado y al otro lado", recriminó a la prensa, insistiendo en que, salvo que el propio jugador o el club comuniquen lo contrario, su futuro sigue ligado al equipo colchonero.

Por otro lado, Koke sí confirmó y valoró la dolorosa marcha de Antoine Griezmann, una baja que dejará un vacío importante en el esquema del equipo y en la jerarquía del vestuario. "El único que no sigue es Antoine, va a ser difícil reemplazarle por el jugador que es", admitió con sinceridad. No obstante, el capitán apeló a la resiliencia histórica de la institución para superar este tipo de contratiempos y mantener el nivel competitivo. "Como siempre se dice, no hay nadie más importante que el club. Siempre el equipo se ha rehecho y esperemos que se rehaga otra vez y podamos pelear por todo", sentenció con firmeza.

Finalmente, el internacional español dedicó unas palabras a la selección española y a la reciente convocatoria anunciada por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, de cara al próximo Mundial. Koke mostró su respaldo absoluto a las decisiones del técnico riojano y confió en las posibilidades del combinado nacional para alzarse con el título mundialista, trazando un paralelismo con el éxito logrado en la pasada Eurocopa. Además, el mediocentro dejó una incógnita en el aire al desvelar que pronto anunciará novedades sobre su propio futuro profesional.