Pasto azul de Kentucky: así se fabrica el césped perfecto para el Mundial 2026

Hay un elemento del fútbol que hace tiempo dejó de ser un simple decorado para convertirse en una obsesión cada vez mayor: el césped. En Qatar 2022, varios futbolistas criticaron algunos terrenos de juego por su estado y por el exceso de riego, superficies demasiado blandas y zonas donde el balón frenaba más de la cuenta. Aquella experiencia reforzó todavía más la obsesión de la FIFA por controlar cada detalle de cara a 2026.

Y desde hace cinco años, en los campos de pruebas de la Universidad de Tennessee (Estados Unidos), entre sensores, laboratorios y parcelas de hierba, un grupo de científicos intenta resolver una obsesión de la FIFA: que el balón bote igual en Ciudad de México, Dallas, Vancouver o Miami.

La investigación es tan importante que la FIFA ha invertido más de cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) en el proyecto, el primero financiado directamente por el organismo para estudiar el césped de un Mundial. El reto es gigantesco: 16 estadios repartidos por Estados Unidos, Canadá y México, cuatro zonas climáticas distintas, estadios abiertos, otros completamente cubiertos y más de un centenar de partidos.

Y detrás de todo está John Sorochan, una especie de gurú mundial del césped deportivo. Él y su equipo han pasado años machacando, midiendo y analizando hierba para descubrir cómo lograr un terreno perfecto incluso en los estadios más imposibles.

La pesadilla de los estadios cubiertos

El gran enemigo del Mundial 2026 no es la lluvia. Ni el calor. El gran problema es la falta de sol. Cinco de los estadios del torneo son recintos cubiertos o parcialmente cerrados, muchos diseñados originalmente para fútbol americano y no para fútbol. Y eso obliga a hacer auténticos malabarismos.

Imagen detallada de las capas de césped que se están instalando en Atlanta, Georgia.

La FIFA exige césped natural en todos los partidos, incluso en recintos que normalmente utilizan superficies artificiales. Así que en algunos estadios han tenido que desarrollar sistemas especiales con capas de arena, drenaje y materiales sintéticos para crear un suelo estable donde apenas existe profundidad. Uno de los grandes miedos de los investigadores es el llamado 'efecto trampolín': que el campo rebote demasiado porque debajo haya poco espacio entre el césped natural y el artificial.

La máquina que pisa

Quizá la parte más fascinante de toda esta historia sea una máquina llamada fLEX. Es una pierna robótica con una función extraordinariamente concreta: imitar exactamente cómo pisa Mbappé, Haaland, Messi o Pedri.

El aparato tiene un tobillo impreso en 3D, botas con tacos y sensores capaces de medir cuánto rebota el terreno, cuánta energía devuelve el césped y cómo responde al girar o frenar. Así que la máquina golpea el suelo una y otra vez como si estuviera reproduciendo los movimientos de un futbolista de élite de unos 76 kilos. Y cada impacto deja datos.

Los investigadores buscan algo aparentemente sencillo pero dificilísimo de conseguir: que un jugador pueda arrancar, girar o frenar sin sentir que el césped se hunde o se queda pegado a los tacos. Si está demasiado blando, el futbolista pierde estabilidad. Si está demasiado duro, aumenta el riesgo de lesiones. Si agarra demasiado, puede destrozar rodillas y tobillos. Si agarra poco, los jugadores patinan.

Y todo eso cambia con la humedad, la temperatura, el tipo de hierba o incluso con la longitud exacta del corte. De hecho, los científicos de Tennessee aseguran que apenas cinco milímetros pueden convertir un campo rápido y fluido en una superficie pesada que frena el balón. Exactamente lo que le sucedió a la selección española en el Mundial de Sudáfrica.

Hierba de laboratorio

Y toda esta investigación, para responder a la gran pregunta: cómo conseguir que el césped de un partido en Canadá sea prácticamente idéntico al de un encuentro en México.

Los investigadores de la Universidad de Tennessee están trabajando principalmente con dos tipos de césped dependiendo del clima de cada sede. En las zonas más cálidas del sur de Estados Unidos y México se utiliza la bermuda grass, una hierba muy resistente al calor, capaz de soportar temperaturas extremas y muchísimo desgaste sin perder densidad. Su gran ventaja es que aguanta mejor los pisotones y se recupera rápido tras los partidos, aunque necesita mucha luz solar.

En las sedes de clima más frío y menos sol, la FIFA está utilizando una mezcla muy concreta: aproximadamente un 84% de pasto azul de Kentucky y un 16% de ballico perenne. La primera variedad aporta densidad, suavidad y una superficie muy uniforme para el bote del balón, mientras que la segunda ayuda a que el césped crezca más rápido y resista mejor el desgaste de tantos partidos en tan poco tiempo.

La hierba viajará en camiones frigoríficos cruzando países enteros para llegar lista al estadio. Además, muchos campos utilizarán sistemas híbridos reforzados con fibras sintéticas cosidas al terreno para evitar que el césped se levante con los giros y frenazos.

El gran ideólogo que está detrás de todo esto, Sorochan, ya está pensando en la posibilidad de instalar centros de investigación satélite en España para el Mundial de 2030. "Espero que nuestra colaboración con la FIFA continúe", afirma. "Es importante seguir desarrollando recursos científicos que hagan que los campos sean más seguros para los jugadores de todos los niveles".