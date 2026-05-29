¿Por qué los gurús de los fichajes silencian el comunicado del Atlético sobre Julián Álvarez?

Para unas cosas son muy rápidos los gurús del fichaje y algunos medios, pero el Atlético de Madrid sacó un comunicado anoche en As y Marca negando negociaciones con el Barcelona por Julián Álvarez, quejándose del club catalán y poniendo un tajante "no está en venta", y dichos gurús aún no han dado en sus cuentas de Twitter la información de estos medios.

Este era el comunicado del Atlético en varios medios:

"Julián no está en venta. Estamos cansados de mentiras e invenciones. El Barcelona se está comportando como un equipo pequeño en este asunto. No hemos recibido ninguna oferta ni hemos tenido ninguna reunión"

Después de este comunicado, los principales medios de este país, incluyendo por supuesto Libertad Digital, nos hicimos eco de lo que decía el Atlético de Madrid, pero la sorpresa saltaba cuando el silencio se apoderaba de los denominados gurús de los fichajes que ya conoce todo el mundo. Ni un solo tuit sobre el comunicado del Atlético. Cero. Incluso esta mañana el silencio es total.

Lo que está pasando ahora mismo es increíble porque lo normal en este tipo de fichajes es informar de cada paso, sea el que sea. Tienes a los informadores oficiales del Barcelona, rápidos cuando sale cualquier cosa de fichajes, absolutamente callados y silenciados sin contar el comunicado del Atlético.

Cuando en la noche del jueves salió el comunicado, fueron pasando las horas y no había ni un solo tuit de las principales cuentas de fichajes del continente europeo. Incluso siguieron vendiendo desde Argentina también lo suyo sin actualizar.

En redes sociales y en el propio Atlético de Madrid lo califican de ridículo histórico y de prueba evidente de que aquí hay una campaña orquestada desde Barcelona para generar todo lo que está ocurriendo.

Lo que es un hecho es que la credibilidad de estos gurús empieza a acercarse seriamente a la de los terraplanistas. Fallos cada vez más evidentes, como por ejemplo alrededor del Atlético, donde habitualmente no logran adelantarse hasta que un fichaje ya es casi anunciado, copias continuas de informaciones como la que Libertad Digital, con Sergio Valentín, adelantó sobre José Mourinho y el Real Madrid, etc.

La sospecha sobre el imperio de los fichajes y sus gurús empieza a ganar peso acerca de intereses ocultos tras la filtración de informaciones. ¿Cómo puede ser que se relaten todos los detalles de una operación y se silencie un comunicado del Atlético de Madrid? ¿Es inteligente hacer eso cuando el resto del mundo tiene fácil acceso a lo que está ocurriendo? Juzguen ustedes mismos.