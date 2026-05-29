¿PSG o Arsenal? La insólita simulación que predice quién ganará la Champions

PSG y Arsenal se enfrentaran en la final de la Champions League, que se disputa el sábado 30 de mayo en el Puskas Arenas de Budapest. A diferencia de otros años, el balón no comenzará a rodar a las 21:00 sino que lo hará a las 18:00 con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados.

La expectación es máxima y las redes sociales ya se han llenado de predicciones y curiosas simulaciones sobre lo que podría ocurrir en el partido. Una de las más destacas es la de dos canicas: una azul, representando al PSG, y otra roja, al Arsenal. Las pequeñas esferas de vidrio recorren el camino de obstáculos y una de ellas consigue tomar ventaja sobre su rival, aunque todo se decide en el tramo final.

Una posible premonición de una final en la que el equipo de Luis Enrique se pondría por delante en el marcador y mostraría superioridad durante buena parte del encuentro, aunque acabaría dando un giro inesperado en los últimos compases.

Frente a frente

El equipo a las órdenes de Luis Enrique perseguirá mantenerse en el trono después de haber conquistado el título la pasada campaña ante el Inter. 31 de mayo de 2025. Una cita que no olvidaran nunca los seguidores parisinos ya que después de una goleada (5-0) pudieron celebrar la primera ‘Orejona’.

Un trofeo que aún no está en las vitrinas del Arsenal y por el que pelearán los de Mikel Arteta. Los londinenses disputarán ya una final de Champions League el 17 de mayo de 2006 en París, pero el FC Barcelona terminó con sus ilusiones. Por aquel entonces, Wenger dirigía al Arsenal y aunque comenzaron ganando, el conjunto español remontó (2-1).

A este duelo que decidirá al nuevo rey de Europa, el PSG llega después de eliminar al Bayern de Múnich con un marcador global de 6-5. Por su parte, el Arsenal se impuso también por la mínima al Atlético de Madrid (2-1).