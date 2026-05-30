Detienen a Raheem Sterling como sospechoso de conducir bajo los efectos de las drogas

El delantero británico Raheem Sterling, que disputó la última temporada con el Feyenoord neerlandés, fue detenido el jueves por la mañana por la Policía de Hampshire (Reino Unido) por conducir presuntamente su Lamborghini bajo los efectos de las drogas por el carril sur de la autopista M3.

Un portavoz de la policía explicó que recibieron una llamada poco antes de las 9:00 horas del jueves informando de que "un Lamborghini había chocado contra las barreras de la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley". "No hubo otros vehículos implicados y no se registraron heridos", señaló.

"El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir un vehículo en estado de embriaguez por consumo de drogas, conducción temeraria, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra. Ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan nuestras investigaciones", finalizó.

Posteriormente, la agencia de noticias británica Press Association se puso en contacto con representantes de Sterling, que confirmaron su detención. Según esta fuente, Sterling, exjugador del Manchester City y del Chelsea, sufre una tensión psicológica "inconmensurable" tras "un par de años extremadamente duros".

"Esto pone de relieve el trato que reciben hoy en día los jugadores que ya no son 'aptos', a los que se considera desechables. Cómo un prolífico internacional inglés que ha llevado a la selección de Inglaterra a cotas muy altas durante la última década se ha visto obligado a sentirse inútil, olvidado. La presión psicológica a la que se le ha sometido es inconmensurable. Aislado. En cuanto toca un balón, le dicen que es un fracaso y que está acabado. Se burlan de él. Le abuchean", afirma.

"Se mudó a los Países Bajos para escapar y redescubrir su amor por el fútbol, pero la negatividad le siguió. Han sido un par de años extremadamente duros para él y este incidente lo resume todo", añade la fuente, que recalcó que Sterling había sido detenido "como sospechoso", añadiendo que no hay "pruebas de nada en su organismo".

Sterling marcó 20 goles en 82 partidos con Inglaterra, ayudando al equipo de Gareth Southgate a alcanzar las semifinales del Mundial de 2018 y la final de la Eurocopa 2020. Se formó en la cantera del Queens Park Rangers antes de fichar por el Liverpool, donde debutó como profesional.

Se incorporó al Manchester City en 2015 y ganó cuatro títulos de la Premier League, cinco Carabao Cups y la FA Cup en 2019. Se marchó al Chelsea en 2022, pero tras caer en desgracia con Enzo Maresca pasó la temporada 2024-25 cedido en el Arsenal. Tras abandonar Stamford Bridge, Sterling fichó por el Feyenoord con un contrato de corta duración en febrero y jugó ocho partidos en la Eredivisie.