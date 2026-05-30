"En el Arsenal no tienen ni idea de esto"

En la última edición de la semana de El Primer Palo de esRadio, el director del programa, Juanma Rodríguez, junto a sus colaboradores habituales Látigo Serrano, María Trisac y Sergio Fernández, analizaron la actualidad deportiva marcada por la inminente final de la Liga de Campeones y las llamativas publicaciones en redes sociales del Atlético de Madrid. El programa comenzó con un tono de humor, comentando la supuesta oferta satírica del Fútbol Club Barcelona por el delantero Julián Álvarez, que el club rojiblanco se encargó de desmentir de manera muy particular a través de su cuenta oficial de la red social X.

Por otro lado, se abordó la entrevista exclusiva concedida por el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, al periodista Látigo Serrano, quien se convirtió en el primer creador de contenido en hablar con él. Durante la charla, se le preguntó de forma capciosa a Riquelme sobre la identidad de su futuro entrenador si llega al palco del Santiago Bernabéu. El candidato reaccionó con risas y silencios ante la mención de Mikel Arteta, lo que los analistas interpretaron como una confirmación indirecta de que el técnico vasco es su gran apuesta para el banquillo madridista, a pesar de que el Arsenal ha desmentido cualquier contacto.

La mesa de debate analizó las implicaciones de esta posible maniobra de cara a la gran final de la Champions League que enfrentará al Arsenal y al Paris Saint-Germain en Budapest. Sergio Fernández expresó sus dudas sobre la viabilidad de la operación, señalando que "en el club londinense no tienen ni idea de este asunto" y calificó de irresponsable que se especule con la salida de Arteta a escasas horas de disputar el partido más importante de la temporada. Por su parte, María Trisac apuntó que este tipo de negociaciones se suelen llevar en el ámbito estrictamente personal y con cláusulas de confidencialidad para no desestabilizar a las plantillas.

Para conocer el ambiente de la gran final, el programa conectó en directo con Budapest, donde el enviado especial Manolo Dávila describió la enorme expectación que se vive en las calles de la capital húngara. Según Dávila, la ciudad está completamente invadida por las aficiones de ambos conjuntos, destacando una presencia ligeramente superior y más ruidosa de seguidores de los ingleses. Los colaboradores coincidieron en que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique parte como favorito sobre el papel, pero recordaron que el Arsenal llega a esta cita como el único equipo invicto del torneo, lo que augura un duelo táctico de máxima intensidad entre ambos entrenadores españoles.

Finalmente, se sumó a la conversación el periodista deportivo Marçal Lorente desde Barcelona, tras una accidentada llamada telefónica llena de bromas y desconexiones que amenizaron la noche. Lorente transmitió la postura que se defiende desde las oficinas del Camp Nou, donde aseguran percibir cierto nerviosismo en la directiva del Atlético de Madrid. Según el periodista, el Barcelona defiende que no ha cometido ninguna irregularidad y que el verdadero deseo de Julián Álvarez es vestir la camiseta azulgrana, un anhelo que el propio futbolista no ha desmentido públicamente a pesar de tener contrato en vigor con la entidad madrileña.

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