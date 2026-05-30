Fulminante despido de Arne Slot en el Liverpool

El neerlandés Arne Slot ha sido destituido este sábado como entrenador del Liverpool FC después de dos temporadas al frente del equipo, según ha confirmado el club inglés.

"El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su puesto de entrenador con efecto inmediato y que está en marcha el proceso para nombrar a un sucesor", informó la entidad 'red'.

Slot tomó el mando del Liverpool en junio de 2024 y conquistó la Premier League en su primera temporada, que supuso el vigésimo título liguero del club y el segundo trofeo en 30 años. Además, guió al conjunto 'red' a la final de la Carabao Cup y a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Esta campaña, el equipo terminó quinto en liga, en la última de las posiciones de acceso a la Champions, a 25 puntos del campeón Arsenal, mientras que en la máxima competición continental llegó hasta cuartos de final. Además, las tensiones en el vestuario, con Mohamed Salah como el jugador más crítico, avivaron los problemas.

Los propietarios del Liverpool explicaron que tomar la decisión de prescindir de Slot fue "difícil". "Nuestro aprecio por todo lo que ha conseguido no podría ser mayor, sobre todo porque se basó en una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de experiencia que subrayaron aún más nuestra opinión de que es un líder en su campo", indicaron.

"Hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Una vez más, hay que recalcar que no se trata de una decisión que se haya tomado a la ligera, sino todo lo contrario. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de nuestro agradecimiento a Arne, que siempre ocupará un lugar especial en la historia de este club de fútbol como entrenador que le dio al Liverpool su vigésimo título de liga", añadieron.

Además, agradecieron que guiase al Liverpool "en uno de los períodos más difíciles imaginables tras la pérdida de Diogo Jota". "La compasión y la humanidad que mostró durante ese tiempo dijeron mucho sobre él como persona. Por ello, solo podemos desearle lo mejor a Arne en la próxima etapa de su carrera como entrenador, con la expectativa de que siga teniendo éxito. Lo hacemos sabiendo que su legado en el Liverpool está intacto y cobrará aún más significado en los próximos años y décadas", afirmaron.

"Sin embargo, la conclusión a la que hemos llegado se basa en la creencia de que la mejor manera de abordar la trayectoria del equipo es mediante un cambio de dirección. Eso no disminuye el trabajo que Arne ha realizado aquí ni el respeto que sentimos por él. Tampoco es un reflejo de su talento. Más bien, es indicativo de la necesidad de un enfoque diferente. Arne se marcha con nuestro agradecimiento, con un título de la Premier League en su haber y con la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield", finalizaron.