Bombazo uruguayo: Luis Suárez se queda sin Mundial

El Mundial 2026 no tendrá al histórico goleador uruguayo Luis Suárez, quien dejó su selección en 2024 y no forma parte de la lista de convocados por Marcelo Bielsa presentada este domingo.

El pasado 1 de abril, el delantero del Inter Miami abrió la puerta a su regreso a la Celeste, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", dijo el Pistolero a los medios tras un entrenamiento de su equipo.

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar", añadió.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con un empate 0-0. Poco después del anuncio, el delantero fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Este domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó la lista de convocados por el argentino para el Mundial en el que la Celeste compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

La convocatoria cuenta con tres delanteros centro, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Suárez se quedó fuera del próximo Mundial tras haber jugado los de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Es uno de los futbolistas uruguayos con más participaciones en la Copa del Mundo junto a Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, Edinson Cavani y Pedro Virgilio Rocha.

Este récord quedará desde junio solo en manos de Muslera, convocado por Bielsa para jugar el Mundial 2026.

Máximo goleador histórico de Uruguay con 69 tantos en 143 partidos disputados, Suárez ha jugado 16 encuentros en Mundiales FIFA.

Fueron seis en Sudáfrica 2010, en los que sumó tres victorias, dos empates -uno con triunfo en los penaltis- y una derrota.

Anotó tres goles y fue expulsado en el duelo de cuartos de final ante Ghana por detener con sus manos una pelota que iba hacia la portería en el minuto 120 de partido.

En Brasil 2014 selló su más recordada actuación en un Mundial cuando Uruguay venció con dos goles suyos por 2-1 a Inglaterra. Luego disputó el partido ante Italia en el que la Celeste se impuso por la mínima y un recordado mordisco a Giorgio Chiellini le costó la expulsión del torneo.

En Rusia 2018 jugó cinco encuentros en los que el equipo que dirigía Óscar Washington Tabárez ganó cuatro y perdió uno.

Suárez marcó ante Arabia y frente a Rusia y asistió a Edinson Cavani en uno de los goles con los que la Celeste eliminó a Portugal en los octavos de final.

El atacante también estuvo en Catar 2022 y sumó minutos en los tres partidos que disputó el equipo de Diego Alonso, que consiguió una victoria, una igualdad, una derrota y no pasó la fase de grupos.