El drama de Isco con las lesiones que aleja a su hijo del fútbol: "Me ha visto sufrir mucho tiempo"

Isco Alarcón atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria deportiva tras una sucesión de graves lesiones que han marcado sus últimas temporadas. Aunque el futbolista del Real Betis ha regresado recientemente a los terrenos de juego después de varios meses de ausencia, las secuelas emocionales de este proceso también han alcanzado a su entorno familiar.

En una entrevista concedida a Marca, el malagueño reveló que su hijo menor, Piero, de cinco años, ha decidido alejarse del fútbol tras presenciar las dificultades que su padre ha afrontado durante su recuperación. "Me ha dicho que no quiere jugar al fútbol. Me ha visto sufrir mucho tiempo, con muletas y pasando momentos complicados, y no quiere ver así a su padre", explicó el jugador.

Sus otros dos hijos, Theo y Francisco, también siguieron de cerca la evolución de su recuperación. Según relató Isco, ambos le preguntaban con frecuencia cuándo volvería a jugar y le confesaban que echaban de menos verlo sobre el césped. Ante esas conversaciones, el futbolista intentó transmitirles un mensaje de superación y perseverancia. "Les decía que nunca hay que rendirse y que, en cuanto pudiera, volvería a estar en el campo al máximo nivel", señaló.

Pese a que le ilusionaría que alguno de sus hijos siguiera sus pasos en el deporte, el exjugador del Real Madrid aseguró que no pretende condicionar sus decisiones. "Quiero que tengan libertad para elegir lo que les haga felices", afirmó. De hecho, comentó que el pequeño Piero ya ha comenzado clases de piano y muestra interés por la magia.

La lesión más difícil de su carrera

Isco también se refirió a la grave lesión en el cartílago de su tobillo derecho, una dolencia que le mantuvo alejado de la competición entre noviembre y abril y que considera la más dura de todas las que ha sufrido en los últimos años.

"Ha sido la peor por la incertidumbre que generó. Llegaron a decirme que no sabían si podría volver a jugar al fútbol", confesó. El jugador reconoció que esa posibilidad le obligó a enfrentarse a momentos de gran dificultad emocional, aunque nunca perdió la determinación de regresar.

A sus 34 años, admite que los procesos de recuperación son cada vez más exigentes, pero mantiene intacta su motivación. "Todavía no estoy al cien por cien, pero sigo trabajando para volver a mi mejor versión. El fútbol lo es todo para mí y eso es lo que me impulsa a seguir adelante", aseguró.

El futbolista bético destacó que intenta afrontar cada obstáculo con una actitud positiva y agradecida. "Me considero un privilegiado por todo lo que he vivido, por los títulos que he conseguido y porque sigo disfrutando de este deporte cada día", concluyó.

Durante todo este proceso, Isco ha contado con el respaldo constante de su esposa, la actriz Sara Sálamo. La intérprete incluso plasmó esta etapa en el documental En silencio, con el que debutó como directora y que fue presentado recientemente en el Festival de Cine de San Sebastián.