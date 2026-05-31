Vall y el balón del ascenso del Levante

El actual Levante UD, que acaba de salvar la máxima categoría en una jornada de infarto, es el resultado de la fusión entre el Levante Fútbol Club y el Gimnástico Fútbol Club, dos entidades valencianas fundadas el mismo año, 1909, y que van a unir sus destinos en 1939, primero bajo la denominación de Unión Deportiva Levante-Gimnástico (UDLG), pasando en 1942 a ostentar el nombre actual.

Durante muchos años el club, identificado con la zona de los Poblados Marítimos de Valencia, de amplia raigambre popular, aspiró al ascenso a la Primera División de nuestro fútbol, llegando a disputar alguna fase de promoción, pero no conseguiría ese objetivo hasta la primavera de 1963. Y ahí es donde entra en la historia nuestro personaje de hoy, un jugador catalán conocido futbolísticamente como Vall.

Canterano del Barça e internacional juvenil

José María Vall Cáncer nace en Barcelona el 14 de agosto de 1939 y destacará en los juveniles del Barça, llegando a formar parte de la selección española de la categoría, junto a nombres como el gallego País o el andaluz Chuzo. Pronto pasa al filial barcelonista, el CD Condal, en Segunda División, donde actuará al lado de un futuro compañero suyo en el conjunto granota, Ernesto Domínguez. Vall, que ficha por el club levantinista en 1960, era un jugador de banda derecha, que se movía preferentemente como extremo, de pequeño formato —1,65 de altura y 66 kilos de peso—, pero rápido, combativo, incisivo y con bastante gol, y se hará pronto un hueco en el once titular del cuadro de Vallejo.

Primer ascenso granota

El Levante había formado un excelente equipo de cara a la temporada 1962-63, con la esperanza de dar ya el salto definitivo a la Primera División y cumplir así su mayor anhelo. Los Rodri II, Céspedes, Pedreño, Calpe, Victorero, Camarasa, Currucale, Castelló, Vall, Domínguez, Gento III, Torrents, Haro, Wanderley, Juliá y Serafín van a ocupar durante toda la competición posiciones de cabeza en el Grupo Sur de Segunda, aunque no podrán impedir que sea el Real Murcia quien obtenga finalmente el ascenso directo. Pero les quedaba todavía una última bala en la recámara, la promoción, que deberían disputar frente al Deportivo de La Coruña de los Betancort, Miche, Antonio Ruiz, Aurre, Escolá, Loureda, Jaime Blanco, Veloso y Montalvo.

El partido de ida se juega en Riazor, y allí los granotas consiguen un gran resultado, venciendo por 1-2 con tantos de Domínguez y Wanderley. Y en la vuelta, el 2 de junio de 1963, mientras en el Vaticano agonizaba el papa Juan XXIII, con el viejo campo de Vallejo lleno a reventar, se llega al minuto 83 con empate a uno en el marcador, y la amenaza de que un gol del Depor obligaría a un tercer partido de desempate. Pero entonces surge el pequeño Vall, que consigue un gol histórico, que espanta a los fantasmas y asegura el triunfo, haciendo realidad un sueño largamente acariciado. El entusiasmo se convirtió en delirio, y una multitud enloquecida de alegría desbordó las barreras, desparramándose por el césped en busca de sus paladines, de sus héroes, a los que despojaría de sus camisetas-armaduras, y pasearía en hombros, llevándoles en volandas, igual que a los diestros que consuman una faena portentosa, mientras sonaban las tracas por doquier.

Pero antes de caer en manos de la masa enfervorizada y enfebrecida, un exultante Vall había sido más rápido que cualquiera de sus compañeros, y se había apoderado del balón que minutos antes él mismo había pasaportado a la red del equipo rival, apretándolo contra su breve cuerpo, musculoso y semidesnudo, como el más preciado botín de guerra. Era uno de aquellos sufridos y correosos esféricos de un tono entre anaranjado y marrón, marca Nitram, que era el nombre del fabricante al revés, Mariano Martín, impetuoso ariete goleador del Barça de la inmediata posguerra que una vez colgados los borceguíes, perspicaz comerciante, había abierto una tienda de material deportivo en la plaza de Urquinaona de la Ciudad Condal que marchaba viento en popa. Vall, tal vez inconscientemente, había preservado un pedazo de historia. Y por esas mismas fechas incluso fue preseleccionado para el combinado nacional, algo excepcional tratándose de un jugador de Segunda, aunque finalmente no llegó a debutar.

Espanyol-Sabadell-Espanyol

En 1964 el Espanyol incorporó a Vall a sus filas, ya para el torneo de Copa, entre la gran catarata de fichajes cuya prima donna fue nada menos que un Alfredo Di Stéfano repudiado por Bernabéu y Miguel Muñoz. Aún no era el presidente oficial, pero en Sarriá movía todos los hilos un joven y dinámico empresario del sector de la maquinaria textil, Joan Vilá Reyes, enriquecido por la exitosa patente de un telar sin lanzadera, y volcado a la tarea de situar al club perico entre los grandes a golpe de talonario. Vall fue titular esa temporada 64-65, en la que pese a una pléyade de refuerzos —Carmelo, Osorio, Kuszman, Juan Manuel, Ramírez, Ramoní, Riahi, Rodilla o la propia Saeta Rubia, ya alopécica sin remedio—, volvieron a pasarlas canutas. Pero la llegada de un joven extremo derecho desde San Sebastián, Carmelo Amas, condenó a Vall al exilio en el curso siguiente.

Aunque fue aquel un destierro próximo, tan sólo unas decenas de kilómetros, que parecían más porque aún no se habían inaugurado los túneles del Tibidabo. Su destino fue la vieja Creu Alta, destartalado feudo de un Sabadell que regresaba a la élite tras más de tres lustros de vía crucis. Allí permaneció en régimen de cesión la friolera de tres temporadas, encuadrado en un equipo que el presidente Ricardo Rosón y el técnico Pasieguito, leyenda del Valencia, confeccionaron a base de retales procedentes de Athletic, Madrid y Barça: Mauri, Sertucha, Izaola, Latorre, Morollón, Isidro, Casado, Camps, Marañón, Torrent, Montesinos, Zaballa, Seminario... Y también tuvo el honor de marcar el primer gol en el flamante feudo arlequinado, la Nova Creu Alta, en un amistoso precisamente frente al Barça.

Rindió bien Vall con los laneros, siempre titular, de modo que casi treintañero retornó a Can Perico, aunque esta vez como actor secundario de los Cinco Delfines —Amas, Marcial, Re, Rodilla y José María—, para una temporada que debía consagrar definitivamente a los blanquiazules. Jugó bastante más de lo esperado, pero nada salió tal como se pensaba, sino todo lo contrario. Aquel Espanyol millonario, repleto de internacionales, cayó con estrépito al pozo de la Segunda División, y a Vila Reyes, ya presidente, lo arrastró a los abismos el estallido del caso Matesa, un escándalo financiero y político que involucraba de lleno a la empresa que aquel joven capitán de industria había creado de la nada en un tiempo récord. No obstante, el paso por el Infierno fue breve, pues sólo duró una temporada, la última de Vall como jugador espanyolista. Las dos siguientes defendería al Calella, en Tercera, para retirarse en el Europa graciense. Falleció en la Ciudad Condal el 30 de junio de 2018, a los 78 años de edad.

¿Y qué fue de aquel viejo balón marca Nitram, convertido ya en un fósil futbolístico? Pues que finalmente, tras décadas de ser custodiado como el auténtico tesoro que era por el propio Vall y su familia, acabó regresando a donde pertenecía, y hoy se exhibe en un lugar privilegiado, en el antepalco del Ciudad de Valencia.