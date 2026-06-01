Alarma en Riazor: la masiva invasión de campo pone en peligro el partido España-Irak

La histórica fiesta vivida en Riazor tras el ascenso del Deportivo a Primera División ha dejado una imagen de celebración inolvidable para miles de aficionados blanquiazules, pero también un serio problema para el club y para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La masiva invasión de campo protagonizada por más de 20.000 seguidores al término del encuentro ante Las Palmas ha provocado importantes desperfectos en el estadio coruñés, especialmente en el terreno de juego, que deberá acoger este jueves el partido internacional entre España e Irak.

La preocupación es máxima tanto en el Deportivo como en la Federación. Y no es para menos, ya que, a apenas cuatro días del compromiso de la selección española, los daños detectados afectan no solo al césped híbrido de última generación instalado en Riazor, sino también a elementos fundamentales para la disputa de un encuentro oficial, como el sistema de riego, las porterías y diversas infraestructuras del estadio.

Un terreno de juego muy castigado

Nada más sonar el pitido final del colegiado Eder Mallo, los cerca de 30.000 espectadores presentes en las gradas ignoraron los reiterados mensajes emitidos por megafonía solicitando que permanecieran en sus localidades. En cuestión de segundos, miles de personas invadieron el césped para celebrar junto a los jugadores un ascenso largamente esperado por la afición deportivista.

ESTO ES EL DÉPOR. ESTO ES UN HISTÓRICO. ESTO ES VOLVER TRAS HABER TOCADO EL INFIERNO ❤️‍🩹 INVASIÓN DE CAMPO HISTÓRICA EN RIAZOR 🔵⚪#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/atzKphLZBG — DAZN España (@DAZN_ES) May 31, 2026

Las consecuencias de esa multitudinaria celebración han resultando especialmente graves para el terreno de juego. Fuentes del club reconocen que numerosas bocas de riego y aspersores quedaron arrancados o inutilizados durante la invasión. Además, cientos de aficionados se llevaron pequeñas porciones de césped como recuerdo de una jornada histórica, contribuyendo al deterioro de una superficie que ya presenta numerosas zonas dañadas.

A ello se suman las quemaduras provocadas por bengalas, restos de cristales dispersos por distintas áreas del campo y desperfectos en zonas próximas a las bandas. El aspecto general del césped tras la celebración ha generado una enorme inquietud entre los responsables de su mantenimiento.

La Federación, en alerta

La situación preocupa especialmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que había programado en Riazor el encuentro amistoso entre España e Irak como parte de la preparación para el Mundial de 2026. Además, la selección iraquí tiene previsto entrenarse sobre el césped coruñés apenas 24 horas antes del partido.

El propio presidente de la Federación, Rafael Louzán, presenció en directo los acontecimientos desde el palco de honor. De hecho, según diversas fuentes, abandonó el estadio visiblemente contrariado tras comprobar el alcance de la invasión y los daños ocasionados.

La preocupación federativa se centra ahora en determinar si el terreno de juego podrá presentar unas condiciones óptimas para la disputa del encuentro internacional. El estado del césped es una cuestión especialmente sensible en la preparación de la selección española, que busca minimizar cualquier riesgo físico para sus futbolistas a escasos días de emprender viaje hacia América.

Daños más allá del césped

Como hemos señalado anteriormente, los problemas no se limitan al terreno de juego. Durante la invasión también se registraron desperfectos en las porterías, algunas de las cuales sufrieron daños estructurales. Los banderines de córner desaparecieron en medio de la celebración, incluido uno especialmente simbólico que había sido utilizado por los jugadores en recientes encuentros.

Asimismo, varios aficionados arrancaron asientos de distintas zonas del estadio, especialmente en el sector de Maratón. Estos elementos deberán ser repuestos de manera urgente para garantizar que Riazor cumple con todos los requisitos organizativos exigidos para un partido internacional.

Por el momento, el club continúa realizando un inventario detallado de todos los desperfectos ocasionados durante la celebración para cuantificar el coste total de las reparaciones.

Una reparación contrarreloj

La principal incógnita reside ahora en la capacidad de recuperación del césped. Recordemos que Riazor cuenta con una superficie híbrida de última generación adquirida a una empresa especializada de los Países Bajos. Este tipo de terreno combina hierba natural con fibras sintéticas para mejorar su resistencia y durabilidad, pero también requiere procedimientos específicos para su reparación.

Los técnicos trabajan ya a contrarreloj para evaluar la magnitud real de los daños y determinar qué actuaciones pueden realizarse antes del jueves. El margen de tiempo es extremadamente reducido y existe incertidumbre sobre la respuesta que pueda ofrecer el césped tras haber soportado el paso de decenas de miles de personas.

Mientras tanto, en el Deportivo asumen que la invasión de campo tendrá consecuencias económicas importantes. Además de los gastos derivados de las reparaciones urgentes, el club se enfrenta a una previsible sanción por parte de la Federación debido a los incidentes registrados tras el encuentro.

Lo que debía ser el broche perfecto a una temporada inolvidable se ha convertido en una carrera contrarreloj para salvar el escenario del próximo compromiso de la selección española. A pocos días del España-Irak, la alarma en Riazor sigue siendo máxima.