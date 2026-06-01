Así lideró Luis Enrique la celebración de la Champions League a los pies de la Torre Eiffel

El PSG se proclamó campeón de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest y, aunque los franceses comenzaron la celebración en el campo, un día más tarde se reunieron con sus aficionados en la capital gala. Los saltos, gritos y la emoción desbordada de Luis Enrique siguieron y se le pudo ver liderando la entrada a la Torre Eiffel zarandeando con efusividad el trofeo.

Pov: sos bicampeón de Europa Luis Enrique es lo más grande que hay. 😂 pic.twitter.com/eVjfwiiOiT — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 31, 2026

Después de brindar la copa a los aficionados por las calles de París y festejar delante de La Dama de Hierro, el broche final se puso en el Estadio de los Príncipes. La plantilla vistió durante todo momento una camiseta en la que se podía leer: "Nunca iba a quedarse solo en una" con el escudo del equipo y las dos estrellas haciendo referencia al doblete en Champions League.

Y es que era la segunda vez en la historia que el club parisino conseguía la gesta, el estreno fue en la pasada temporada. A diferencia de aquel partido ante el Inter de Milán que terminó 5-0, el Arsenal peleó hasta la tanda de penaltis, donde cayó derrotado después de que Gabriel Magalhães errara en su lanzamiento.

Caos en Francia

París se lanzó a las calles desatándose la locura y produciéndose multitud de altercados de gran consideración con episodios de violencia callejera y vandalismo, aunque no quedaron reducidos a la capital francesa. Según los datos oficiales, 780 personas fueron detenidas en distintos puntos del país y 57 policías resultaron heridos. Además, se produjo el fallecimiento de al menos una persona.

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, condenó los hechos y quiso desvincular por completo estos actos vandálicos de los valores que representa la competición atlética. "Esto no es fútbol. Seremos implacables con los que hayan sido detenidos", advirtió.