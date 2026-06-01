Quiero pedir perdón públicamente porque no he creído en el Barcelona. Lo siento, de verdad. No he creído en el Barcelona, en Laporta, en la maravillosa prensa catalana y tampoco en sus satélites circenses en Madrid. Porque, como todo el mundo sabe, el Barcelona no pagó a Negreira, renovó a Messi, fichó a Nico y ha hecho una oferta por Julián Álvarez.

Voy a ir poco a poco con cada tema y así van a entender ese perdón falso e irónico del primer párrafo. El Barcelona sí pagó a Negreira porque hay pruebas de ello, pero si revisas declaraciones del club y de la prensa catalana, en un principio lo negaron y después dijeron que solo era por asesoramiento. Sobre Messi, todo el mundo recuerda el abrazo de Laporta a un maniquí prometiendo que le iban a renovar. Y con Nico, mil portadas daban por hecho su fichaje para después acabar renovando por el Athletic.

Todo lo anterior nos lleva al caso Julián Álvarez. Hoy Mundo Deportivo, a través del periodista Fernando Polo, firma un párrafo que da mucho para reflexionar. Es este: "El FC Barcelona sí envió una oferta formal al Atlético de Madrid, según pudo confirmar Mundo Deportivo de fuentes del club azulgrana merecedoras del máximo crédito". ¡Y te lo tienes que creer!

La prensa catalana dice que las fuentes del Barcelona son 'del máximo crédito' y, oye, te lo tienes que creer porque recuerda, el Barcelona no pagó a Negreira, renovó a Messi, fichó a Nico y ha hecho una oferta por Julián Álvarez. Porque así funciona la prensa allí. Laporta dice que el cielo es rojo y ellos lo pasan a limpio en la redacción.

El Atleti se está enfrentando a la prensa catalana, conocida por escribir al dictado para poder generar contenido aunque los antecedentes hablen de ausencia de veracidad en las fuentes. Y a la prensa argentina, ojo, conocida por hablar más de Europa que de su país porque entiende que lo suyo vende lo justo. Es una pena, tienen una liga maravillosa, pero se venden a Europa.

Muchos periodistas argentinos, los que llevan años enseñando la patita con este tipo de casos, solo piensan en vender a sus jugadores al Barcelona y al Real Madrid. Hablan más de eso que de sus ligas. Y algunos hinchas traicionan a Boca, River, etc., por clubes europeos. Así presumen de ganar fuera lo que llevan tiempo sin ganar dentro. Clubes en crisis allí, nuevos aficionados azulgranas y blancos aquí. Así funciona.

Es una pena que tengan una liga maravillosa y clubes históricos como Boca, River, Racing, Independiente o Rosario y tengan que hacerse del Barcelona, del Real Madrid, del Liverpool, del PSG o del Arsenal. Solo para poder sentirse de clubes que pueden ganar asiduamente. Venden a su propio club por ganar fuera. Como la prensa catalana, que vende su veracidad por sentirse querida por su club.