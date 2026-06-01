De Segunda a Primera RFEF: así se desploman los sueldos y coberturas de los futbolistas

En la caída a Primera Federación de un club, los futbolistas también ven cómo sus condiciones económicas cambian de manera radical. En Segunda División, los futbolistas compiten bajo el Convenio Colectivo para la Actividad del Fútbol Profesional, firmado entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Por otro lado, en Primera Federación se encuentra vigente el primer convenio de esta categoría, publicado en abril de 2024. Ambos regulan el mismo deporte, pero las condiciones que se garantizan son diferentes.

El dato más relevante es el del salario. La cantidad mínima a percibir en Segunda División se sitúa en los 98.000 euros brutos por temporada, una cantidad que varía en función del IPC interanual, calculada del 1 de julio al 30 de junio del año de que se trate, limitaciones mínimas y máximas establecidas.

En Primera Federación, el sueldo cae hasta los 25.000 euros brutos anuales de mínimo y se incrementa según el IPC solamente en aquellos clubes que superen los 500.000 euros de ingresos por derechos audiovisuales y comerciales.

Los años de vinculación

En función de la antigüedad en el club, el convenio de fútbol profesional establece un premio que puede percibirse a la extinción de su relación contractual y a partir de la quinta temporada en un mismo equipo, con cantidades que se actualizan por IPC en cada temporada. Durante la 2022/23 esa cifra se situaba en 12.000 euros y ascendía en función de la antigüedad.

En Primera Federación, ese premio por antigüedad tiene otras condiciones y cuantías ya que va ligado al salario del año anterior del propio futbolista y se percibe a partir de los cuatro años en la misma entidad.

Otros importes

En lo que se refiere a indemnizaciones por lesión grave o fallecimiento, el convenio profesional de Segunda División establece una indemnización de 200.000 euros para los supuestos de muerte, gran invalidez o incapacidad permanente absoluta, abonada por el club y 50.000 euros por la incapacidad permanente total, cubiertos mediante póliza de seguro a partes iguales entre AFE y LaLiga.

Esas cantidades se aplicaron in 2022/23 y desde entonces se actualizan como base aplicando el IPC acumulado. El convenio de Primera RFEF contempla coberturas similares en estructura, pero con cuantías inferiores siendo de 40.000 euros por muerte y de 10.000 euros por incapacidad permanente total o absoluta.

Ambos convenios vencen el 30 de junio de 2026. En el caso del fútbol profesional, la negociación está abierta y sin acuerdo para la introducción de algunos cambios. En el caso de que no exista un acuerdo entre AFE y LaLiga, el convenio entre en ultraactividad y se prorroga en sus condiciones actuales. El de Primera Federación, incluye una prórroga automática por temporadas si ninguna parte lo denuncia con tres meses de antelación, por lo que de manera previsible se mantendrá con las mismas condiciones.