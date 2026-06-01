El Atlético de Madrid desmiente que haya rechazado una reunión con el agente de Julián Álvarez y el Barcelona

El Atlético de Madrid desmiente en Libertad Digital que haya rechazado una reunión con el agente de Julián Álvarez y el Barcelona. El club rojiblanco confirma a LD que seguirá desmintiendo informaciones siempre y cuando le pregunten por las mismas. Están hartos de las mentiras surgidas alrededor del tema y saldrán al paso de ellas directa o indirectamente.

La última información, publicada por la periodista argentina Verónica Brunati, hablaba de una supuesta petición del agente del futbolista y del Barcelona para reunirse con el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco lo desmiente.

"Es falso. Lo único cierto de esa información es que no está en venta y que contamos con él para el próximo año", nos ha confirmado el Atlético de Madrid a preguntas de Libertad Digital.

El conjunto rojiblanco entiende que las casualidades no existen e insiste en los planes mediáticos del Barcelona. No es casualidad que los medios catalanes y dos periodistas argentinos concretos, justo hoy lunes que arranca la semana, firmen diferentes informaciones sobre Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid mantiene además que este tipo de informaciones nunca son contrastadas con el club porque no les interesa la respuesta de la entidad para sus propios intereses.