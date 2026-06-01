El extraño momento de Mónica Marchante en pleno directo de la CBS: "¿Quién está ahí en el suelo?"

Más allá de los jugadores y del cuerpo técnico del PSG, que festejaban la consecución de la Champions League en el Puskás Arena, la final dejó otra protagonista inesperada, Mónica Marchante. La periodista española fue captada por las cámaras de la cadena estadounidense CBS tras el pitido final en un extraño gesto sobre la banda del terreno de juego.

Mientras los presentadores del programa Nico Cantor y Kate Abdo, junto a Thierry Henry y Micah Richards, comentaban cómo había sido el partido, algo despistó a Jamie Carragher. El exfutbolista, también por allí presente, se encontraba mirando las pantallas de retransmisión de la televisión y se quedó en shock: "¿Quién está ahí en el suelo?", preguntó.

Mientras, la periodista de Movistar Plus+ se echó sobre el césped, extendió los brazos y, a los pocos segundos de estar tumbada, apareció una persona con el móvil en la mano para capturar el momento en el estadio húngaro.

Mónica Marchante habló del comentado instante: "Fin de una temporada dura. Buen trabajo. Estoy bien, gracias". Además, aseguró en sus redes que "prometí tirarme al césped en el último partido de la temporada tras más de sesenta", aunque, como bromeó, "no contaba con el cameo en CBS Sports" y atribuyó la grabación a su compañera Susana Guasch.

Ambas pusieron así el broche a una temporada marcada por una semana intensa tras cubrir al Rayo en su primera final europea en Leipzig —aunque sin poder celebrar el triunfo español por la victoria del Crystal Palace— y viajar hasta Budapest para la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal.