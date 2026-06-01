El Real Zaragoza toca fondo: una caída histórica que obliga a replantearlo todo

El Real Zaragoza del curso 2025/26 ya forma parte de una de las páginas más negras de su historia. El descenso a Primera RFEF pone fin a 77 años consecutivos en el fútbol profesional y obliga a la entidad aragonesa a afrontar una reconstrucción tan profunda como incierta.

La caída no sólo supone perder la categoría, sino que también cuestiona un proyecto que llegó en 2022 prometiendo estabilidad institucional, crecimiento económico, modernización de infraestructuras y un rápido regreso a Primera División. Cuatro años después, el club afronta exactamente el escenario contrario: fuera del fútbol profesional, con una afición completamente desencantada y numerosas incógnitas sobre su futuro.

En su comparecencia a través de los canales oficiales del club, el presidente Jorge Mas reconoció que el Real Zaragoza "no ha estado a la altura de lo que representa la entidad". Una asunción de responsabilidades que, sin embargo, no fue acompañada de una petición expresa de disculpas a la afición, algo que muchos seguidores reclamaban tras consumarse el desastre deportivo.

Una crisis que viene de lejos

Reducir el descenso a la temporada recién terminada sería una simplificación excesiva.

Esa es una de las principales conclusiones del investigador deportivo Luis Serrano, que en un análisis remitido a Libertad Digital sostiene que la caída es el resultado de una acumulación de errores deportivos, económicos e institucionales que se han prolongado durante años.

Según Serrano, uno de los grandes problemas del club ha sido la ausencia de una dirección claramente identificable y plenamente implicada en el día a día de la entidad, poniendo en este punto el foco en el consejero Mariano Aguilar y el director general del club, Fernando López Lobete. Una crítica que conecta con la sensación, cada vez más extendida entre parte del zaragocismo, de que la propiedad ha permanecido demasiado alejada de la realidad cotidiana del club.

El investigador recuerda que Jorge Mas no compareció presencialmente tras consumarse el descenso y que su aparición pública llegó mediante una entrevista grabada y difundida por los medios oficiales del propio club. Para muchos aficionados, el momento exigía una presencia física y una rendición de cuentas mucho más directa.

Jorge Mas, Oughourlian y la distancia con la afición

Las críticas no se limitan al presidente. También apuntan hacia el accionariado encabezado por Joseph Oughourlian —a su vez presidente del Grupo Prisa— y el fondo Amber Capital, que ha tenido una influencia determinante en la gestión de la entidad durante los últimos años.

La sensación de lejanía entre los propietarios y la masa social se ha convertido en uno de los grandes focos de malestar. Mientras el equipo se acercaba peligrosamente al precipicio, buena parte de los aficionados echaban en falta una mayor implicación pública de quienes controlan la sociedad.

Serrano considera que el descenso obliga a abrir una reflexión sobre el modelo de gobierno implantado desde la llegada de los actuales dueños y sobre la necesidad de recuperar una estructura de mando más cercana al club y a su entorno.

La contradicción de la nueva Romareda

La caída deportiva coincide además con el desarrollo de la mayor operación institucional de la historia reciente del Zaragoza: la construcción de la nueva Romareda. Durante los últimos meses, Libertad Digital ha venido informando sobre el crecimiento constante de los costes del proyecto, cuya factura se ha disparado muy por encima de las previsiones iniciales.

La paradoja es evidente. Mientras Zaragoza aspira a disponer de uno de los estadios más modernos de España, su equipo abandona el fútbol profesional y se enfrenta a una reducción drástica de ingresos.

Las dudas económicas tampoco desaparecen. Serrano recuerda que los accionistas realizaron una aportación de 6,8 millones de euros durante el último ejercicio, una cifra que considera insuficiente para las necesidades de una entidad que aspiraba a competir por el ascenso y que continúa arrastrando importantes compromisos financieros.

El debate sobre la cantera y la identidad

Otro de los aspectos que resurgen tras el descenso tiene que ver con la identidad deportiva del proyecto. Desde su llegada, los actuales propietarios han defendido la necesidad de potenciar la cantera y convertir la Ciudad Deportiva en uno de los pilares del crecimiento del club. Sin embargo, los resultados no han terminado de respaldar ese discurso.

Luis Serrano recuerda que durante los primeros años de la actual propiedad llegaron varios futbolistas procedentes del Atlético Madrileño, entre ellos Giuliano Simeone y Víctor Mollejo, una circunstancia que generó debate entre quienes consideraban que el Zaragoza debía apostar con más decisión por los jugadores formados en casa (Jano Monserrate, Iván Azón...).

Para el investigador, aquellas incorporaciones de Giuliano y Mollejo simbolizaron una contradicción entre el discurso oficial y la política deportiva desarrollada en la práctica. También recuerda algunos episodios relacionados con jóvenes futbolistas de la cantera cuyo protagonismo disminuyó en momentos especialmente sensibles para sus procesos de renovación.

La cuestión trasciende los nombres propios. Lo que se discute ahora es si el club ha sido capaz de construir una identidad reconocible durante estos cuatro años o si, por el contrario, ha ido perdiendo parte de su personalidad en medio de continuos cambios de entrenadores, directores deportivos y plantillas.

Mucho más que un descenso

La reunión del Consejo de Administración prevista para este martes 2 de junio va a marcar el inicio de una nueva etapa. El reto inmediato será confeccionar un equipo capaz de competir por el ascenso desde Primera RFEF. Pero la verdadera tarea parece mucho más compleja.

Porque el Real Zaragoza no sólo necesita recuperar una categoría. También debe reconstruir la confianza de una afición que ha acompañado al equipo hasta el final, incluso en los peores momentos, y que ahora exige explicaciones, autocrítica y un proyecto creíble.

Setenta y siete años después de su última salida del fútbol profesional, el club aragonés se encuentra ante una de las mayores encrucijadas de su historia. La Nueva Romareda sigue avanzando, pero el Zaragoza ha perdido el lugar que ocupaba en el fútbol español. Recuperarlo será mucho más difícil que levantar un estadio.