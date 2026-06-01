El Villarreal apuesta por la juventud de Íñigo Pérez para relevar a Marcelino

El Villarreal CF ya tiene nuevo líder para su banquillo. El club castellonense ha confirmado la contratación de Íñigo Pérez como entrenador para las próximas tres temporadas, una apuesta de presente y futuro con la que la entidad amarilla pretende abrir un nuevo ciclo deportivo tras la etapa de Marcelino García Toral.

A sus 38 años, el técnico navarro da el salto más importante de su carrera después de consolidarse como una de las figuras emergentes de los banquillos españoles, especialmente en el del Rayo Vallecano. Su llegada supone una declaración de intenciones por parte del Villarreal, que apuesta por un perfil joven, moderno y con una clara vocación ofensiva para afrontar una temporada en la que volverá a competir al máximo nivel continental.

La decisión del Villarreal no ha sido improvisada. Desde que se confirmó la salida de Marcelino, la dirección deportiva comenzó a trabajar en la búsqueda de un entrenador capaz de mantener la competitividad del equipo y, al mismo tiempo, impulsar una nueva etapa marcada por la renovación.

En ese proceso aparecieron varios nombres de prestigio sobre la mesa, pero el de Íñigo Pérez fue ganando fuerza desde el primer momento. Su capacidad para construir equipos reconocibles, potenciar el talento joven y competir por encima de las expectativas terminó por convencer a los responsables deportivos del club.

La negociación avanzó con rapidez y el acuerdo quedó cerrado para las tres próximas campañas, un contrato que refleja la confianza depositada en el entrenador navarro.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝 El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas ¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛 ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 1, 2026

El impulso de una temporada histórica

La llegada de Pérez a La Cerámica se produce después de una de las mejores etapas de su todavía corta trayectoria como primer entrenador. Tras sus exitosos años en el Rayo Vallecano, el técnico se ha consolidado como uno de los preparadores con mayor proyección del fútbol español.

Su trabajo ha destacado por la valentía táctica, la presión alta, el protagonismo con balón y una notable capacidad para maximizar el rendimiento de plantillas con recursos limitados. Un modelo futbolístico que encaja con la filosofía que históricamente ha caracterizado al Villarreal.

Además, su progresión meteórica le ha permitido convertirse en uno de los entrenadores más cotizados del mercado nacional, despertando el interés de varios clubes antes de decidirse por el proyecto amarillo.

El entrenador más joven de la historia reciente del club

Con su nombramiento, Íñigo Pérez se convierte en el entrenador más joven que se sienta en el banquillo del Villarreal en Primera División. La apuesta por técnicos jóvenes no es nueva en la entidad castellonense, que a lo largo de los años ha mostrado una especial sensibilidad por los perfiles con capacidad de crecimiento. Sin embargo, pocas veces el club había confiado una responsabilidad tan importante a un entrenador con una trayectoria tan breve en la élite.

Lejos de considerarlo un riesgo, en el Villarreal entienden que la juventud de Pérez es uno de sus principales activos. Su cercanía con los jugadores, su conocimiento del fútbol actual y su capacidad para adaptarse a distintos escenarios han sido factores decisivos en la elección.

Reencuentros en La Cerámica

El técnico navarro encontrará caras conocidas en su nueva aventura. Entre ellas destaca la de Santi Comesaña, con quien ya coincidió durante su etapa en el fútbol madrileño y con quien mantiene una excelente relación profesional.

También volverá a compartir vestuario con algunos futbolistas cuyo crecimiento ha seguido de cerca en los últimos años y que ahora tendrán la oportunidad de desarrollarse bajo sus órdenes en un escenario de máxima exigencia.

La plantilla amarilla afronta así una nueva etapa marcada por la ilusión y las expectativas que genera un entrenador llamado a protagonizar uno de los proyectos más interesantes de la próxima temporada.

Presentación y primeros pasos

Íñigo Pérez será presentado oficialmente este martes en el Estadio de la Cerámica, donde ofrecerá sus primeras impresiones como máximo responsable técnico del Villarreal.

A partir de ese momento comenzará la planificación de una campaña exigente, con el objetivo de consolidar al equipo entre los grandes del fútbol español y competir con garantías en Europa.

La misión no será sencilla. Sustituir a un técnico tan exitoso como Marcelino implica una enorme responsabilidad. Sin embargo, en Villarreal existe la convicción de que el navarro reúne las condiciones necesarias para liderar una nueva etapa de crecimiento.

El submarino amarillo ya tiene capitán para su próximo viaje. Y todas las miradas apuntan a Íñigo Pérez.