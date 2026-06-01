El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, afirmó que si este lunes no recibe garantídas sanitarias para la disputa del amistoso entre las selecciones de República Democrática del Congo y Chile, el próximo 9 de junio, no autorizará el encuentro, debido al brote de ébola en ese país africano.

El alcalde amenazó con firmar este martes un decreto para no autorizar el partido amistoso si no recibe este lunes respuesta a sus peticiones, según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El regidor explicó que el Ayuntamiento ha realizado gestiones con Sanidad Exterior, la Consejerê de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea para recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud, atendiendo a la situación sanitaria por la que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo por la declaración de un brote de ébola.

El pasado 22 de mayo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó de que Sanidad Exterior estudia las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en el partido después de que el Gobierno de República Democrática del Congo elevara a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri. Por laboratorio, se han confirmado un total de 64 casos y seis fallecidos.

Ante esa situación, que llevó a la OMS a declarar la Emergencia de Salud Pública Internacional, la selección congoleña de fútbol canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica y jugar los partidos amistosos que tiene previstos en Europa, incluido el de La Línea de la Concepción.

"Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias", afirmó Padilla la semana pasada.

La FIFA, por su parte, mantiene estrecho contacto con la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA) para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.