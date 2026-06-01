La dura realidad de la Liga F: vacío en las gradas, éxodo de estrellas y un histórico a la deriva

La Liga F termina la temporada con un dato que no admite maquillaje posible: casi un 20% menos de espectadores que el curso anterior. No se trata de una mala racha, ni de un bache coyuntural, ni de una percepción interesada. Se trata de números. De 398.382 asistentes en la temporada 2024-25 a 324.250 en la 2025-26. Una caída del 18,6% en una competición que vive instalada en el relato del crecimiento imparable.

El problema es que el relato ya no tapa la grada. Y cuando la grada se vacía, el discurso oficial empieza a sonar más a excusa que a diagnóstico.

El Barça sostiene media competición

El dato más incómodo no es sólo la caída global. Es la dependencia. En la temporada 2025-26, los partidos con el FC Barcelona, como local o como visitante, suman 153.256 espectadores. Es decir, el 47,3% de toda la asistencia de la Liga F. Casi la mitad de la competición apoyada sobre un solo club.

La cifra retrata el producto mejor que cualquier rueda de prensa. El Barça no mejora simplemente la estadística: la sostiene. Sus partidos, en casa y fuera, concentran prácticamente la mitad de todos los espectadores de la Liga F. Ese es el dato que nadie quiere enseñar en los vídeos institucionales: la competición no tiene un problema de crecimiento, sino que tiene un problema de dependencia.

El Barça ha sido la locomotora deportiva, mediática y emocional del fútbol femenino español. Pero una competición profesional no puede vivir eternamente colgada de una locomotora si el resto del tren apenas se mueve. Si casi la mitad del público depende de que juegue el Barça, el problema no es de marketing. Es de modelo.

Levante: 125 abonados y un histórico en el suelo

La despedida del Levante UD Femenino de la Liga F ha dejado una imagen demoledora. El club granota, histórico del fútbol femenino español, agradeció públicamente a sus 125 abonados el apoyo durante la temporada. Ciento veinticinco. Una cifra irrisoria para un club pionero, campeón, referente durante años y hoy descendido en una competición que presume de profesionalización mientras algunos de sus protagonistas apenas logran sostener un mínimo de masa social.

Ese dato debería haber encendido todas las alarmas en el Consejo Superior de Deportes (CSD). Pero en España hay alarmas que sólo suenan cuando parecen molestar al relato oficial.

Otra ventanilla pública para el mismo modelo

Porque mientras la competición pierde público, pierde referentes y pierde atractivo, el Gobierno busca la fórmula para seguir alimentando económicamente a la Liga F. Ahora, por la vía de La Quiniela, con una estimación que ronda otros cinco millones de euros anuales. Se presenta como un avance histórico, como una conquista de igualdad, como un acto de justicia deportiva. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿igualdad con quién y a costa de qué?

El deporte español no empieza ni termina en la Liga F. Hay federaciones, clubes, deportistas olímpicos, disciplinas minoritarias, canteras, técnicos y estructuras que sobreviven con presupuestos ridículos, viajes imposibles y ayudas insuficientes. Pero para la Liga F siempre aparece una nueva ventanilla. Primero fueron los 20 millones para la puesta en marcha de la competición, con directivos por encima de los 200.000 euros y una sede cuyo coste anual supera el medio millón. Después, otros 18 millones en ayudas directas para infraestructuras. Ahora, La Quiniela y otros cinco millones para esta temporada terminada, después de tres años y medio sin desarrollar el Gobierno el decreto derivado de la Ley del Deporte de 2022.

Y todo ello mientras la competición no logra demostrar con datos de asistencia que ese dinero público esté generando el retorno social que se prometió. La paradoja es obscena: cuanto peor son los síntomas, más se insiste en la receta desde el palacete de Fortuny.

La espantada también se llama talento

La Liga F no sólo pierde espectadores. También se le escapan sus mejores jugadoras. Alexia Putellas se va del Barça después de cambiar la historia del fútbol femenino español. Ona Batlle también se marcha. Mapi León sigue el mismo camino. En el Real Madrid también se cierra una etapa con salidas de futbolistas relevantes como Misa Rodríguez, Caroline Weir, Rocío Gálvez, Naomie Feller o Tere Abelleira. Las grandes futbolistas miran fuera mientras aquí se sigue vendiendo una competición como si estuviera en plena expansión internacional.

Pero los hechos son testarudos. La competición que presume de ser escaparate no retiene a sus estrellas. La liga que presume de crecer pierde casi una quinta parte de su público. La patronal que habla de sostenibilidad sigue necesitando oxígeno institucional. Y el Gobierno que habla de igualdad termina premiando una estructura que aún no ha demostrado que pueda caminar sola pese a tener encima de la mesa informes de justificación del dinero público que, como mínimo, exigirían explicaciones mucho más serias que las ofrecidas hasta ahora.

Profesionalizar no es cambiar el rótulo

El caso del Levante resume la foto completa. Un club histórico, descendido. Una masa social reducida a 125 abonados. Una despedida más digna que triunfalista. Y una Liga F que, lejos de preguntarse qué está fallando, parece confiar en que el BOE, el CSD o La Quiniela vuelvan a hacer el trabajo que no hacen los gestores.

La profesionalización no puede consistir en poner sueldos de competición profesional, sedes de competición profesional y discursos de competición profesional si luego la realidad de muchos campos se parece más a una categoría amateur que a una élite consolidada. Profesionalizar no es sólo cambiar el nombre de la competición. Profesionalizar es generar ingresos, atraer público, cuidar el producto, retener talento, respetar a los clubes y rendir cuentas cuando se recibe dinero público.

El termómetro marca fiebre

La bajada de asistencia no es un dato menor. Es el termómetro. Y el termómetro marca fiebre. Una fiebre que no se cura con comunicados grandilocuentes ni con comparecencias cargadas de mensajes de igualdad. Se cura con gestión. Con transparencia. Con humildad. Con menos propaganda y más fútbol. Con menos subvención estructural y más exigencia de resultados.

Mientras tanto, el Gobierno sigue buscando cómo darle otros cinco millones a una competición que pierde público y talento, en lugar de abrir un debate serio sobre prioridades deportivas, reparto de recursos y control del gasto. Porque en España, si una disciplina minoritaria pide ayuda, se le exige justificar hasta el último euro. Pero si la Liga F pierde casi el 20% de sus espectadores, las justificaciones del dinero público son dudosas y el operador principal quiere salir corriendo por las cifras reales de audiencia, la respuesta parece ser otra transferencia.

Y luego dirán que el problema es que no se apoya al fútbol femenino.

No. El problema es que se está apoyando mal. Se está confundiendo igualdad con privilegio presupuestario, profesionalización con dependencia pública y crecimiento con propaganda. Y cuando una competición necesita cada año una nueva inyección para sostener el discurso, quizá lo que está en crisis no es el relato crítico, sino el modelo que permite y tapa este Gobierno.