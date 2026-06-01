La izquierda francesa culpa a la Policía del caos en París que acabó con un fallecido

Estos son los datos oficiales tras los altercados de París después de la victoria europea en Champions del PSG: 780 detenidos en todo el país (480 en el área de París), 219 personas heridas —incluyendo 57 agentes de policía— y un fallecido, un joven de 24 años en un accidente de moto.

Los graves altercados desatados en Francia han vuelto a poner de manifiesto el grave problema de orden público que padece el país vecino. Lejos de ser una celebración pacífica, las calles de la capital francesa se convirtieron en un infierno con un fallecido y dos heridos de gravedad.

Ante esta situación de violencia descontrolada, la respuesta oficial del Ayuntamiento de París ha causado profunda indignación. El alcalde socialista de la ciudad, Emmanuel Grégoire, optó por restar importancia a los hechos: "En la inmensa mayoría de los casos, la gente vivió esto en familia, con amigos. Fue una fiesta extraordinaria y los incidentes al margen de los grandes eventos hace siglos que existen".

Las palabras de Emmanuel Grégoire han hecho saltar la chispa política con numerosas respuestas, pero la izquierda incluso le echa la culpa a la Policía. La diputada Clémence Guetté, destacada dirigente de La Francia Insumisa y figura muy cercana a Jean-Luc Mélenchon, decidió criminalizar la labor de las fuerzas del orden. Guetté acusó a los agentes de "haber lanzado granadas lacrimógenas contra familias, contra jóvenes, solo porque estaban festejando".

La derecha francesa ha reaccionado. Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen y previsible candidato a las elecciones presidenciales de 2027, reprochó duramente a la izquierda su connivencia con el vandalismo. Según el líder conservador, el mensaje de Guetté "ilustra por sí solo el concepto de la 'Nueva Francia': el apoyo incondicional a quienes destruyen los bienes ajenos, a quienes vulneran nuestras leyes y ensucian nuestras fiestas populares".

El trágico balance y la posterior polémica política confirman que la seguridad ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente en Francia.