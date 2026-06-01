La revolución de la FIFA para el Mundial 2026: sanciones por perder tiempo y un VAR más potente

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será mucho más que la primera edición con 48 selecciones. También será el escenario elegido por la FIFA para aplicar una batería de nuevas reglas destinadas a transformar el ritmo del juego, reducir las pérdidas de tiempo y reforzar el papel del arbitraje moderno.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue el encargado de explicar las modificaciones aprobadas por la IFAB en una presentación en la que dejó claro el objetivo: "Minimizar las interrupciones del partido y mejorar la experiencia del espectador". Según el exárbitro italiano, el fútbol "debe ser más dinámico, más limpio y más honesto".

Una de las medidas más llamativas afecta directamente a los saques de banda y de puerta. En este Mundial, la FIFA impondrá un límite estricto de cinco segundos para ejecutar la reanudación del juego cuando el árbitro detecte una pérdida de tiempo deliberada. Pero no solo eso, sino que, en el caso de los saques de banda, si el jugador no pone el balón en juego dentro del tiempo establecido, la posesión pasará automáticamente al equipo rival. En los saques de puerta, la sanción será aún más dura: el equipo contrario recibirá un saque de esquina.

Esta norma se suma a la ya aplicada con éxito en los porteros, que disponen de ocho segundos para jugar el balón con la mano. Collina aseguró que la medida "funcionó muy bien" y que ahora se busca extender ese control a otras situaciones del juego.

Sustituciones bajo control: máximo diez segundos

Otra de las reformas clave afecta a las sustituciones. A partir del Mundial, el jugador sustituido deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos desde que se indique el cambio.

El motivo es que, si no lo hace en ese tiempo, el sustituto no podrá entrar de inmediato y el equipo deberá jugar con un futbolista menos hasta la siguiente interrupción del juego, que deberá producirse al menos un minuto después. El objetivo es claro: evitar las tradicionales pérdidas de tiempo en los tramos finales de los partidos y agilizar el ritmo competitivo.

Pero no solo eso, sino que en este Mundial de EEUU, México y Canadá tendremos también un VAR más potente para tratar de tener menos errores decisivos. Esto significa que el sistema de videoarbitraje también amplía su margen de intervención y podrá actuar en nuevas situaciones como segundas tarjetas amarillas que derivan en expulsión por error claro, casos de identidad equivocada o saques de esquina concedidos incorrectamente.

En este último caso, la revisión deberá ser inmediata y antes de que se ejecute el córner. No obstante, la FIFA insiste en que el VAR no debe interrumpir el juego más de lo necesario, pero sí corregir errores evidentes en segundos.

Conductas antideportivas: sanciones más severas

La FIFA también endurece el castigo a ciertas conductas consideradas antideportivas. Una de las más polémicas es la prohibición de taparse la boca durante una confrontación con un rival. Según Collina, esta práctica es intencionada y puede ser sancionada con tarjeta roja si el árbitro lo considera oportuno. Esta medida está orientada a evitar otro caso Vinicius en el mundo del fútbol.

Además, los jugadores que abandonen el campo en señal de protesta por una decisión arbitral podrán ser expulsados. La norma se extiende también a los cuerpos técnicos que inciten ese comportamiento. Incluso se contempla la posibilidad de dar el partido por perdido a un equipo que provoque la suspensión del encuentro. Esto recuerda al caso de la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal, en la que los jugadores senegaleses salieron del campo enfadados por una decisión arbitral.

Atención médica obligatoria fuera del campo

En materia de lesiones, la FIFA mantiene una norma ya testada: cualquier jugador que reciba atención médica sobre el terreno de juego deberá abandonar el campo durante al menos un minuto antes de volver a entrar. La medida busca reducir interrupciones y evitar simulaciones, aunque contempla excepciones en casos graves o de riesgo.

Por otro lado, en los partidos donde las temperaturas son muy elevadas, la hidratación y la salud de los futbolistas serán prioritarias. A nadie se le escapa que las condiciones climáticas del Mundial, especialmente en sedes de Estados Unidos y México, obligarán a introducir pausas de hidratación. Queda estipulado que habrá dos por partido, una en cada mitad, alrededor del minuto 22, con una duración aproximada de tres minutos. La FIFA subraya que estos descansos serán obligatorios cuando las temperaturas lo requieran y se añadirán al tiempo de prolongación.

Un Mundial pensado para jugar más y protestar menos

Todas estas medidas responden a una misma filosofía: aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir las interrupciones tácticas o disciplinarias. El motivo es que la FIFA considera que el fútbol moderno ha sufrido un exceso de parones, protestas y pérdidas de tiempo, y ve en el Mundial 2026 el escenario ideal para testar un modelo más rápido y controlado.

Collina lo resumió con una idea clara: "No queremos más interrupciones innecesarias. Queremos que el balón esté en juego el mayor tiempo posible". El Mundial de 2026, por tanto, no solo será histórico por su formato ampliado, sino también por convertirse en el mayor laboratorio de cambios reglamentarios del fútbol moderno.