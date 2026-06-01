Málaga calienta motores para el Mundial con un gran foro de Libertad Digital y Cervezas Victoria

La Fábrica de Cervezas Victoria, en Málaga, acogerá el próximo martes 9 de junio el encuentro 'Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une', una cita para analizar los retos, novedades y el impacto del mayor torneo futbolístico de la historia que está a punto de comenzar.

Quedan solo diez días para que el balón eche a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, pero la conversación sobre el Mundial 2026 ya ha comenzado. Y uno de los primeros grandes espacios para debatir sobre la cita futbolística más importante del planeta tendrá lugar en la capital de la Costa del Sol.

El día 9 de junio, el Grupo Libertad Digital celebrará en la Fábrica de Cervezas Victoria el evento 'Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une', una jornada concebida para analizar los desafíos, oportunidades y transformaciones que traerá consigo una Copa del Mundo llamada a marcar un antes y un después en la historia del fútbol.

El Mundial más ambicioso jamás organizado

La edición de 2026 será especial por muchos motivos. Por primera vez, el torneo se disputará en tres países diferentes —Estados Unidos, México y Canadá— y contará con 48 selecciones participantes, ampliando de forma significativa el formato tradicional de la competición. Ese crecimiento convertirá el torneo en el Mundial más grande jamás celebrado, tanto por número de equipos como por volumen de aficionados, sedes, desplazamientos y repercusión internacional.

Un escenario completamente nuevo que plantea interrogantes deportivos, económicos, tecnológicos y sociales que serán objeto de análisis durante la jornada organizada por este medio. El encuentro reunirá a destacados protagonistas vinculados al mundo del deporte, la comunicación y la industria futbolística como los exjugadores internacionales Luis Milla, Salva Ballesta y Patxi Salinas; el exárbitro internacional y actual presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto; el que fuera preparador físico de la selección española Jesús Paredes, y los periodistas Juanma Rodríguez, Miguel Látigo Serrano y Guillermo Domínguez.

El evento tendrá unas dos horas de duración y está pensado para fomentar el debate y la reflexión en torno a una competición que ya se perfila como uno de los grandes acontecimientos globales de la próxima década. Asimismo, constará de tres grandes temáticas:

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Málaga, fútbol y pasión compartida

No es casualidad que el escenario elegido sea Málaga. La capital de la Costa del Sol mantiene una histórica vinculación con el deporte y el fútbol, además de haberse consolidado en los últimos años como sede habitual de grandes eventos culturales, empresariales y deportivos. La cita tendrá lugar en la Fábrica de Cervezas Victoria, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Desde su inauguración, este recinto se ha convertido en un punto de encuentro para actividades vinculadas a la cultura, el ocio y el deporte, reforzando el arraigo de una marca que forma parte de la identidad malagueña desde hace casi un siglo.

Además, la relación entre Cervezas Victoria y el fútbol español se ha estrechado especialmente durante los últimos años gracias a su condición de patrocinador de la selección española —tanto del equipo masculino absoluto como del femenino—, una vinculación que encaja de forma natural con un foro centrado en el mayor escaparate futbolístico del planeta.

Mucho más que un torneo

El Mundial 2026 no sólo promete transformar el fútbol dentro del terreno de juego. La evolución tecnológica, la inteligencia artificial aplicada al análisis deportivo, la experiencia de los aficionados, las nuevas formas de consumo audiovisual y la creciente dimensión global del fútbol forman parte de un fenómeno que trasciende los noventa minutos.

Precisamente, uno de los objetivos del foro será profundizar en esa nueva realidad. El fútbol contemporáneo se ha convertido en una poderosa industria del entretenimiento capaz de generar conversaciones globales mucho antes del pitido inicial. Las grandes competiciones ya no se limitan a los partidos: también se construyen desde las narrativas, las redes sociales, la tecnología y la participación de los aficionados.

En ese contexto, el evento impulsado por Libertad Digital aspira a convertirse en un espacio de referencia para anticipar cómo será el campeonato que está llamado a redefinir el futuro del deporte rey.

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