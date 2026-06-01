Todos los dorsales de España para el Mundial

La selección española hizo oficiales los dorsales para el Mundial, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde, con Lamine Yamal manteniendo el ‘19’ y Gavi el ‘9’ que había lucido en anteriores convocatorias en una lista de dorsales continuista.
Por su parte, el debutante Marc Pubill lucirá el ‘2’, mientras que Borja Iglesias pasa a tener el ‘26’ ya que Gavi usará el ‘9’, al elegir antes por mayor número de internacionalidades.
Además, el portero Joan García hereda el ‘13’ de Álex Remiro, quien no forma parte de la lista para el Mundial.
Los dorsales de España para el Mundial:
1. David Raya
2. Marc Pubill
3. Alejandro Grimaldo
4. Eric García
5. Marcos Llorente
6. Mikel Merino
7. Ferran Torres
8. Fabián Ruiz
9. Gavi
10. Dani Olmo
11. Yeremy Pino
12. Pedro Porro
13. Joan García
14. Aymeric Laporte
15. Álex Baena
16. Rodrigo Hernández
17. Nico Williams
18. Martín Zubimendi
19. Lamine Yamal
20. Pedri
21. Mikel Oyarzabal
22. Pau Cubarsí
23. Unai Simón
24. Marc Cucurella
25. Víctor Muñoz
26. Borja Iglesias.