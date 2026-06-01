Todos los dorsales de España para el Mundial

Se han hecho públicos los dorsales del combinado de Luis de la Fuente.

La selección española hizo oficiales los dorsales para el Mundial, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde, con Lamine Yamal manteniendo el ‘19’ y Gavi el ‘9’ que había lucido en anteriores convocatorias en una lista de dorsales continuista.

Por su parte, el debutante Marc Pubill lucirá el ‘2’, mientras que Borja Iglesias pasa a tener el ‘26’ ya que Gavi usará el ‘9’, al elegir antes por mayor número de internacionalidades.

Además, el portero Joan García hereda el ‘13’ de Álex Remiro, quien no forma parte de la lista para el Mundial.

Los dorsales de España para el Mundial:

1. David Raya

2. Marc Pubill

3. Alejandro Grimaldo

4. Eric García

5. Marcos Llorente

6. Mikel Merino

7. Ferran Torres

8. Fabián Ruiz

9. Gavi

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pedro Porro

13. Joan García

14. Aymeric Laporte

15. Álex Baena

16. Rodrigo Hernández

17. Nico Williams

18. Martín Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Pedri

21. Mikel Oyarzabal

22. Pau Cubarsí

23. Unai Simón

24. Marc Cucurella

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias.

