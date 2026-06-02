Consternación en el fútbol italiano: muere Marios Ikonomou a los 33 años

Marios Oikonomou, exinternacional griego, ha fallecido a los 33 años después de sufrir un grave accidente de tráfico el pasado 23 de mayo. El futbolista se desplazaba en un scooter cuando chocó contra un coche que intentaba dar la vuelta en una calle céntrica de la localidad griega de Ioannina. Oikonomou se encontraba en cuidados intensivos desde la semana pasada debido a las lesiones sufridas en la cabeza que le obligaron a ser intervenido neuroquirúrgicamente.

A lo largo de su trayectoria deportiva pasó por equipos como el Cagliari –su primer equipo en Italia–, el Bolonia, el Bari, el SPAL, la Sampdoria, el AEK de Atenas o el Copenhague. El Panetolikos griego fue el último club en el que estuvo antes de retirarse en el verano de 2024 y regresar a su ciudad natal, Ioannina.

Dos años atrás, fue campeón de la liga danesa, único título con el que contaba en sus vitrinas. Con la selección de Grecia disputó seis partidos, cuatro de ellos amistosos, uno de la UEFA Nations League C y otro de clasificación mundial.

Los mensajes de despedida

Los distintos clubes por los que pasó lamentaron la pérdida: "Adiós Marios, te has ido demasiado pronto. Estarás para siempre en nuestros corazones", escribió el Bolonia. Gesto al que se sumó el Copenhague: "Estamos profundamente conmovidos por la noticia del fallecimiento de nuestro antiguo jugador Marios Oikonomou a la edad de 33 años".

Rest in peace, Marios. Gone too soon, you will forever remain in our hearts. pic.twitter.com/uSLcS3Ll5z — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 1, 2026

El AEK de Atenas aseguró que eran "momentos difíciles en los que las palabras no alcanzan para el AEK" y canceló una celebración que tenía con motivo del día de Pentecostés, posponiéndola para otro día. "El Club se une con cariño a sus seres queridos. Adiós, Marios", publicó el Cagliari. "Toda la SSC Bari se une al dolor de la familia Oikonomou. El defensor griego también había vestido la camiseta blanquirroja en la temporada 17-18", fue otro de los mensajes de un conjunto italiano.