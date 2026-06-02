El Sergio Ramos "profesor de economía" se hace viral en las redes

Tras una semana convulsa, Sergio Ramos ofreció una rueda de prensa para dar su versión tras romperse las negociaciones para la compra del Sevilla FC por parte de su grupo inversor. Hasta aquí todo normal, pero las imágenes se han vuelto virales.

La razón es que Sergio Ramos aparece con el look que podría firmar un "profesor de economía", como dicen muchos usuarios en redes, y usando un puntero láser explica paso a paso su oferta de compra.

Esta es la imagen:

🔴⚪️🚨 Sergio Ramos: ❗️ "La diferencia de las dos ofertas son solo 5M€ menos y pagados en dos plazos en vez de en uno" ❗️ "La diferencia es por la ampliación de capital que es necesaria para salvar al Sevilla FC" Aquí explicado por él mismo: pic.twitter.com/IvU4bCCebS — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) June 1, 2026

"Estamos muy tranquilos porque en ningún momento hemos incumplido ningún término... No venimos a robar ni a engañar a nadie", sentenció el camero cuando le preguntaron por sus desavenencias con los accionistas del Sevilla.

Además, el ex del Real Madrid quiso dejar claro que a él solo le preocupa el bien del Sevilla FC: "Quiero dejar claro que vengo a hablar únicamente del Sevilla y responderé hasta donde pueda por cuestiones de confidencialidad que siempre hemos respetado. A pesar de las advertencias, quiero dar la cara y transmitir lo que ha pasado en primera persona. Considero que hemos presentado un proyecto muy sólido que es el mejor para que el Sevilla recupere el lugar que corresponde".

A nivel económico dio también su versión de los hechos: "Al principio se ofrecieron 3.175 euros por acción adquiriendo el 85% del club. Se adaptó porque se recomendaba una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. Con la propuesta final queremos garantizar la viabilidad financiera del club, por eso subimos la ampliación de capital. La única diferencia es que el pago de las acciones se hará en dos partes. No tenemos respuesta desde el miércoles. Yo sigo aquí en Sevilla y estoy dispuesto a escucharlos".