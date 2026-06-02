Jaureguizar desmiente la privatización del Real Madrid: el plan para hacer propietarios a los socios

La polémica sobre el futuro modelo de propiedad del Real Madrid ha vuelto al primer plano tras las declaraciones de Enrique Riquelme, quien calificó la situación actual como "el momento más grave en los 124 años de historia" del club y alertó de una posible privatización de la entidad. Sin embargo, el economista Miguel Jaureguizar considera que esa interpretación es errónea y "capciosa".

Durante una conversación anoche en El Primer Palo de esRadio, con su director Juanma Rodríguez, Jaureguizar explicó que hablar de privatización del Real Madrid carece de sentido técnico, ya que el club tiene actualmente naturaleza privada bajo la fórmula jurídica de asociación. A su juicio, el verdadero propósito de Florentino Pérez es precisamente el contrario al que denuncia la oposición: otorgar a los socios una titularidad efectiva sobre el patrimonio de la entidad. Según detalló, el modelo asociativo que mantiene el Real Madrid es una de las estructuras empresariales más antiguas del ordenamiento jurídico español y presenta una particularidad fundamental: el patrimonio no pertenece legalmente a los socios ni a ninguna persona concreta. El proyecto estratégico que estudia la dirección del club buscaría corregir esa situación para que los socios pasen a ser los propietarios legítimos de la institución.

Jaureguizar advirtió además de los riesgos históricos que han afrontado los clubes que conservaron durante años el formato de asociación. Recordó que la mayoría de entidades deportivas españolas fueron obligadas a transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un proceso que en muchos casos terminó facilitando la entrada de empresarios que se hicieron con el control de activos de enorme valor, como el del Atlético de Madrid, al que definió como el paradigma de una conversión controvertida que permitió que un reducido grupo de personas asumiera el control de una entidad con un importante patrimonio deportivo y económico.

El economista considera, sin embargo, que una transformación directa del Real Madrid en SAD resulta prácticamente inviable. Entre los obstáculos figuran las dificultades para valorar correctamente el club y la enorme carga fiscal que una operación de ese tipo tendría para los socios. "No se me ocurre cómo el Real Madrid se podría convertir en SAD manteniendo el objetivo de Florentino de que por primera vez en la historia los socios se queden con el club, por eso lo veo tan complicado", afirmó. Ante ese escenario, Jaureguizar cree que la solución que estudia la presidencia pasa por crear un "foso societario" alrededor del club. El modelo consistiría en constituir una o varias sociedades mercantiles a las que se transferirían activos no esenciales para la actividad deportiva, como el desarrollo tecnológico de Valdebebas, los proyectos de explotación comercial del estadio Santiago Bernabéu o los derechos vinculados a futuras competiciones como la Superliga europea o el Mundial de Clubes.

Dentro de esa estrategia encajaría también la posible venta de una participación minoritaria, en torno al 5%, con el objetivo de establecer una valoración de mercado de esos activos. "Esto se hace muchísimo en el mundo empresarial porque dejas una transacción que actúa formalmente y sabes que eso vale eso porque hubo alguien que lo compró a ese precio", explicó Jaureguizar, quien definió este mecanismo como un paper tracker que aporta seguridad jurídica a la valoración. Según el economista, la nueva estructura permitiría proteger unos ingresos que podrían pasar de los actuales 1.200 millones de euros a más de 2.000 millones en los próximos años. Asimismo, facilitaría la emisión de distintas clases de acciones, separando derechos económicos y políticos, de forma similar a lo que hacen algunas grandes multinacionales.

De este modo, los socios podrían conservar el control institucional de la entidad mientras participan de los rendimientos económicos generados por esos activos. Además, las participaciones podrían venderse a la Fundación Real Madrid, una fórmula diseñada para garantizar que la propiedad permanezca siempre dentro de la órbita del club y evitar la entrada de terceros en el control de la institución.