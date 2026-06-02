Kenny Dalglish anuncia por error que padece cáncer: "El tratamiento va bien"

El mundo del fútbol amaneció este martes con una noticia que ha conmocionado especialmente a la afición inglesa. sir Kenny Dalglish, una de las mayores leyendas de la historia del Liverpool y del fútbol británico, ha anunciado que padece cáncer y que ya está recibiendo tratamiento médico para combatir la enfermedad.

La noticia trascendió después de que una publicación realizada por error en sus redes sociales revelara que el exfutbolista escocés estaba sometiéndose a un proceso oncológico. Ante la repercusión generada, el propio Dalglish decidió emitir un comunicado para confirmar públicamente su situación y evitar especulaciones.

"Como ha quedado patente en mi publicación involuntaria en las redes sociales, actualmente estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer", explicó el histórico exdelantero de 75 años.

Fiel a su carácter cercano y a su reconocido sentido del humor, Dalglish intentó restar dramatismo al momento con una frase que rápidamente se hizo viral entre los aficionados. "A diferencia de mi uso del móvil, el tratamiento va bien", señaló.

Una revelación que no quería hacer pública

En el mismo mensaje, Dalglish reconoció que su intención era afrontar este proceso lejos de los focos mediáticos y en la más estricta intimidad junto a su familia. Sin embargo, el error cometido en redes sociales terminó precipitando un anuncio que no tenía previsto realizar por el momento.

"Lo ideal habría sido que esto se hubiera mantenido en privado, porque así es como debería ser, pero mis nulas habilidades tecnológicas me han obligado a hacerlo público", explicó el escocés.

El exfutbolista también aprovechó su mensaje para solicitar respeto hacia su entorno más cercano mientras continúa el tratamiento. "Obviamente, no era mi intención hacer público este asunto, por lo que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía", añadió.

Pese a la dureza del diagnóstico, las palabras de Dalglish transmitieron serenidad y optimismo. El exjugador dejó claro que el tratamiento está evolucionando favorablemente y agradeció el trabajo del personal sanitario que lo acompaña durante este proceso.

El respaldo inmediato del Liverpool

Pocas figuras generan tanta unanimidad en Anfield como Kenny Dalglish. Por ello, la reacción del liverpool fue inmediata tras conocerse la noticia. El club inglés emitió un comunicado oficial trasladando todo su apoyo al exjugador y exentrenador, considerado una de las personalidades más importantes de la historia de la entidad.

La institución también pidió respeto para la privacidad de Dalglish y de su familia mientras continúa recibiendo tratamiento. Además, las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Excompañeros, futbolistas en activo, entrenadores y clubes de todo el mundo enviaron mensajes de ánimo a quien durante décadas ha sido una de las grandes referencias del fútbol británico.

Y no es para menos ya que la trayectoria de Kenny Dalglish ocupa un lugar privilegiado en la historia del Liverpool. Llegó a Anfield en 1977 procedente del Celtic para sustituir a Kevin Keegan, una tarea que parecía imposible en aquel momento. Sin embargo, el escocés no solo cumplió con las expectativas, sino que acabó convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas que han vestido la camiseta red.

Durante sus trece temporadas como jugador del Liverpool conquistó múltiples títulos nacionales y europeos, incluyendo tres Copas de Europa, consolidándose como uno de los símbolos de la época más gloriosa del club. Posteriormente amplió su legado desde el banquillo, donde también logró éxitos importantes y reforzó una relación con la entidad que sigue intacta décadas después de su retirada.

La figura de Dalglish trasciende lo deportivo. Su compromiso con la ciudad de Liverpool y con las familias afectadas por la tragedia de Hillsborough contribuyó a reforzar una imagen pública basada en la cercanía, la empatía y el liderazgo.

Durante años se convirtió en una voz fundamental en la defensa de las víctimas y sus familiares, ganándose el respeto incluso de aficionados rivales. Ese legado humano fue reconocido oficialmente en 2018, cuando recibió el título de sir por parte de la Corona británica en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones al deporte y a la sociedad.