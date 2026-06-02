"La estrategia del Madrid no pasa por una SAD"

En una edición de El Primer Palo, el programa deportivo de esRadio, comienza analizando la situación de orden público en París tras los recientes disturbios, minimizando el impacto general y señalando que los incidentes se concentran en zonas periféricas como Saint-Denis, especialmente vinculados a eventos futbolísticos. El debate principal, sin embargo, se traslada rápidamente al ámbito institucional deportivo en España, centrándose en el futuro del Real Madrid.

La controversia surge ante las declaraciones del presidente del club blanco, Florentino Pérez, quien defendió la necesidad de proteger el patrimonio del club frente a las injerencias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Frente a esta postura, el precandidato Enrique Riquelme ha prometido ante notario que jamás venderá ninguna porción del club a terceros, acusando a la actual directiva de abrir la puerta a una privatización encubierta.

Para arrojar luz sobre esta disputa, el economista Miguel Jaureguizar interviene en el programa explicando que el término "privatización" está mal empleado, ya que el club ya es una entidad privada. El verdadero debate radica en el modelo de propiedad: actualmente, al ser una asociación deportiva sin ánimo de lucro, los socios no son propietarios reales del patrimonio en términos mercantiles, sino meros gestores temporales.

Según Jaureguizar, el modelo actual de asociación es arcaico y resulta vulnerable para una institución que factura más de 1.000 millones de euros anuales. La creación de una estructura societaria mercantil paralela funcionaría como un foso de protección jurídica y financiera ante amenazas externas, impidiendo que normativas de la LFP puedan expropiar de facto los derechos comerciales del club.

La estrategia de la actual directiva no pasa por una conversión directa en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), sino por la creación de sociedades filiales bajo el paraguas de la asociación. En estas empresas se englobarían activos de gran valor como el estadio Santiago Bernabéu. Dar entrada a un socio institucional minoritario permitiría establecer una valoración de mercado real del club mediante transacciones contrastables.

En la segunda parte de la tertulia, se analiza la situación del Sevilla FC y las tensiones entre su masa accionarial y el grupo liderado por Sergio Ramos. Se discuten los detalles económicos de la oferta presentada por el futbolista para ayudar a la viabilidad del club andaluz, aplazando cobros y facilitando la ampliación de capital.Juanjo Ponce arrojaba luz sobre cómo se está viviendo en Sevilla esta situación, asegurando que "no se ve en Ramos al enemigo, la crítica recae sobre los accionistas".

Por último, se aborda el posible fichaje del centrocampista internacional Rodrigo Hernández por el Real Madrid. Aunque el precandidato Enrique Riquelme lo ha presentado como su gran promesa electoral, en el programa se aclara que no existe ningún acuerdo cerrado. El vínculo real se limita a una coincidencia de representantes, ya que el agente de Rodri también representa a Raúl González Blanco, el elegido para ser su director deportivo. Sergio Fernández apuntaba que "el director deportivo del Real Madrid sería Raúl en el caso de que ganase Riquelme".

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