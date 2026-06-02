La Junta Electoral del Real Madrid desmonta las acusaciones de Enrique Riquelme

La Junta Electoral del Real Madrid ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el candidato a la presidencia Enrique Riquelme, quien había cuestionado la gestión del censo electoral y expresado dudas sobre la custodia y seguridad del voto por correo de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio. A través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, el órgano encargado de velar por el correcto desarrollo del proceso electoral ha rechazado de manera contundente las acusaciones del candidato y ha defendido la legalidad y transparencia de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.

En su nota, la Junta Electoral aclara en primer lugar que no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a los comicios. Esta puntualización responde directamente a las afirmaciones realizadas por Riquelme, quien había asegurado que únicamente una de las candidaturas disponía de acceso al listado de socios con derecho a voto.

"La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio", subraya el comunicado, que insiste en que todo el procedimiento se ha desarrollado conforme a las normas publicadas al inicio del proceso.

Además, el organismo recuerda que tanto la candidatura encabezada por Enrique Riquelme como la candidatura de Florentino Pérez recibieron por escrito las instrucciones necesarias para poder hacer llegar información, documentación y material electoral a los socios del club. Según explica la Junta Electoral, este procedimiento fue comunicado formalmente a ambas partes y, en el caso de Riquelme, también fue explicado personalmente el mismo día en que presentó su candidatura.

Comunicado oficial de la Junta Electoral del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2026

Normativa electoral en el Real Madrid

El comunicado también señala que la normativa electoral vigente establece que las candidaturas deben remitir a la Junta Electoral los documentos que desean distribuir entre los socios, siendo posteriormente el propio club el encargado de realizar el envío. Este sistema tiene como finalidad preservar la confidencialidad de los datos personales de los socios y garantizar que ninguna candidatura disponga de una ventaja derivada del acceso directo al censo.

Asimismo, la Junta recuerda que el pasado lunes 1 de junio a las 18:00 horas concluyó el plazo habilitado para que las candidaturas entregaran el material destinado a los socios. Todo lo recibido dentro de ese periodo fue tramitado siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos.

Uno de los puntos más contundentes del comunicado se refiere a las dudas expresadas por Riquelme acerca de la custodia de los votos emitidos por correo. La Junta Electoral manifiesta su "profunda preocupación" por unas declaraciones que, a su juicio, ponen en cuestión la integridad del proceso sin fundamento alguno.

Con el objetivo de reforzar la confianza y la transparencia, la Junta recuerda que ya había respondido por escrito a una consulta formulada por la propia candidatura de Riquelme sobre esta cuestión. En dicha respuesta se explicaba que las candidaturas podían designar a un interventor acreditado para permanecer de forma continuada en las inmediaciones de la sala donde se custodian los votos por correo.

Interventores para el conteo de los votos

Además, se especifica que la presencia de estos interventores se desarrolla en una zona sometida a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, incluyendo los correspondientes mecanismos de videovigilancia contemplados por la legislación vigente.

"Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos", recoge el escrito citado por la Junta Electoral.

Desde la Junta Electoral consideran que estas garantías adicionales evidencian la voluntad de ofrecer un proceso abierto, verificable y plenamente transparente para todos los participantes. Por ello, lamentan que se hayan difundido sospechas sobre un procedimiento que, aseguren, cuenta con todas las medidas de control necesarias.

En el tramo final del comunicado, el organismo insiste en que cualquier documentación electoral recibida por los socios desde el club ha sido gestionada conforme a la normativa en vigor y siguiendo exactamente el procedimiento aprobado para estas elecciones.

La Junta Electoral concluye reafirmando su compromiso con la legalidad y la neutralidad institucional durante todo el proceso. "La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral", señala el texto, antes de solicitar respeto hacia el trabajo desarrollado por el órgano responsable de supervisar los comicios.

A pocos días de la votación, el comunicado supone una respuesta directa a las críticas formuladas por Enrique Riquelme y busca trasladar un mensaje de tranquilidad a los socios del Real Madrid, garantizando que el proceso electoral se desarrolla bajo criterios de igualdad, transparencia y estricto cumplimiento de las normas establecidas.