La Roja vuelve a ilusionar al mundo: así llega España al Mundial 2026

España aterriza en el Mundial de 2026 convertida en una de las selecciones más temidas del planeta. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a la gran cita mundialista después de varios años de crecimiento continuo, con una generación joven consolidada y tras recuperar el prestigio internacional perdido después del ciclo dorado de 2008, 2010 y 2012.

La conquista de la Eurocopa 2024 supuso un punto de inflexión definitivo para La Roja, que volvió a levantar un gran título internacional más de una década después y confirmó el cambio generacional liderado por futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri o Dani Olmo. A ello se sumó posteriormente el triunfo en la UEFA Nations League de 2023, consolidando a España como una de las selecciones más competitivas del continente.

Una selección consolidada tras la Eurocopa

El gran salto competitivo de España llegó con la Eurocopa de Alemania 2024. El equipo de Luis de la Fuente consiguió conquistar el torneo desplegando uno de los mejores fútbol del campeonato y derrotando a algunas de las principales potencias europeas.

A diferencia de etapas anteriores marcadas por la irregularidad, la selección ha logrado construir una identidad muy definida basada en la posesión, la velocidad por bandas y la presión alta. El crecimiento de jóvenes talentos y la consolidación de futbolistas experimentados ha permitido a España volver a situarse entre las máximas favoritas en cualquier competición internacional.

La Roja llega además al Mundial tras completar una clasificación muy sólida, terminando primera de grupo sin conocer la derrota y mostrando una enorme regularidad tanto en ataque como en defensa.

Luis de la Fuente y el cambio de ciclo definitivo

El seleccionador riojano ha conseguido transformar el ambiente alrededor de la selección española. Tras años de dudas y reconstrucción después del fracaso del Mundial de Catar, De la Fuente apostó por una mezcla de juventud, personalidad y continuidad que terminó dando resultados casi inmediatos.

El técnico ya había demostrado su capacidad en categorías inferiores, conquistando títulos con las selecciones sub-19 y sub-21, pero la Nations League de 2023 terminó de reforzar su figura como líder del nuevo proyecto nacional.

Además, España llega con una plantilla especialmente profunda. La explosión de jugadores jóvenes y la aparición constante de talento en LaLiga han generado una competencia interna muy elevada, algo que se ha reflejado incluso en las polémicas ausencias de la convocatoria final para el Mundial. La selección mezcla experiencia, juventud y velocidad, algo que muchos analistas consideran fundamental en un torneo tan largo y exigente como una Copa del Mundo.

Una de las favoritas para conquistar el Mundial

España partirá en el Mundial de 2026 dentro del grupo de máximas favoritas junto a selecciones como Argentina, Francia, Brasil o Inglaterra. El crecimiento competitivo del equipo en los últimos años ha provocado que muchos vean a La Roja como una candidata real al título.

La nueva generación liderada por Lamine Yamal también ha disparado la ilusión entre la afición. El extremo del FC Barcelona se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del fútbol mundial y simboliza el enorme potencial ofensivo de una selección que vuelve a despertar respeto internacional. El reto ahora será confirmar en un Mundial todo lo demostrado durante los últimos años. España no conquista una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, pero llega a esta edición con una sensación muy distinta a la de anteriores torneos: la de volver a competir de verdad por levantar el trofeo.

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