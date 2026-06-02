Oficial: Míchel ficha por el Ajax hasta 2028 con el reto de resucitar al club neerlandés

Era un secreto a voces desde hace semanas y ya es una realidad. Míchel Sánchez ha sido anunciado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Ajax de Ámsterdam, uno de los clubes más históricos del fútbol europeo. El técnico madrileño, de 50 años, ha firmado un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, y afrontará el mayor desafío internacional de su carrera después de cerrar una exitosa etapa al frente del Girona.

La llegada de Míchel supone el inicio de un nuevo proyecto para el conjunto neerlandés, que busca recuperar el protagonismo perdido tanto en la Eredivisie como en las competiciones continentales. El Ajax viene de una temporada decepcionante, finalizada fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones y la Europa League, por lo que la reconstrucción deportiva se ha convertido en una prioridad absoluta.

"Estoy orgulloso de dar este paso"

Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028. Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

En sus primeras declaraciones como entrenador del Ajax, Míchel no ocultó su satisfacción por incorporarse a una de las entidades más emblemáticas del continente.

"Me siento muy bien estando aquí; estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. El Ajax es un gran nombre en Europa, un club que siempre ha formado a jugadores jóvenes y talentosos", afirmó a los medios oficiales del club.

El entrenador español destacó además la importancia que tuvo en su decisión la confianza depositada por Jordi Cruyff, director técnico de la entidad neerlandesa y uno de los principales impulsores de su fichaje.

"Jordi me conoce de mi trabajo en España y hemos hablado sobre la filosofía del club, sobre mi forma de trabajar y cómo encajo en ella. Me ha demostrado una gran confianza y junto con el resto del equipo estamos comenzando un nuevo reto", explicó.

El reto de devolver al Ajax a la élite

Míchel aterriza en Ámsterdam con una misión clara: devolver al Ajax al lugar que históricamente ha ocupado en el fútbol europeo. "El objetivo es devolver al Ajax al lugar que le corresponde y tengo plena confianza en que lo lograremos", aseguró el técnico madrileño.

No será una tarea sencilla. El club neerlandés atraviesa uno de los periodos más irregulares de su historia reciente y necesita recuperar estabilidad deportiva después de varias temporadas lejos de la lucha por los grandes títulos europeos.

La dirección deportiva considera que el estilo ofensivo, asociativo y valiente de Míchel encaja perfectamente con la identidad tradicional del Ajax, basada en la formación de talento joven y en un fútbol atractivo.

Jordi Cruyff avala su fichaje

Uno de los grandes defensores de la llegada del entrenador español ha sido Jordi Cruyff, quien no escatimó elogios durante la presentación oficial.

"Míchel es un entrenador ambicioso y exigente. Estoy convencido de que implantará su visión y su forma intensa de trabajar dentro de nuestra plantilla", señaló.

El director técnico destacó además la capacidad del madrileño para construir proyectos sólidos a largo plazo, una de las características que más han valorado en Ámsterdam.

"Lo conozco bien y lo he seguido durante muchos años. Su enfoque encaja con el Ajax. El hecho de que haya trabajado durante cinco temporadas en el mismo club de LaLiga dice mucho tanto de sus cualidades como de su lealtad", afirmó.

Cruyff considera que el nombramiento permite ahora centrar todos los esfuerzos en reforzar una plantilla que necesita recuperar competitividad.

"Ahora que este puesto clave ha sido cubierto, podemos seguir trabajando en el fortalecimiento del equipo", añadió.

El legado que deja en Girona

La salida de Míchel pone fin a una de las etapas más brillantes de la historia reciente del Girona. Durante cinco temporadas convirtió al club catalán en una de las grandes revelaciones del fútbol español.

Su mayor éxito llegó en la temporada 2023-24, cuando llevó al equipo a una histórica tercera posición en LaLiga, logrando además la clasificación para la Liga de Campeones por primera vez.

Aquel Girona conquistó Europa con un fútbol atrevido, ofensivo y de gran riqueza táctica que situó a Míchel entre los entrenadores más valorados del continente.

Sin embargo, el último curso estuvo marcado por las dificultades. El conjunto gerundense terminó descendiendo a Segunda División en la última jornada, un desenlace que aceleró la salida del técnico y abrió la puerta a una nueva aventura profesional.

Un técnico español para reconstruir un gigante europeo

La apuesta del Ajax por Míchel confirma el creciente prestigio de los entrenadores españoles en el fútbol internacional. El madrileño llega con la reputación de haber construido equipos reconocibles, competitivos y fieles a una idea de juego muy definida.

Ahora tendrá la responsabilidad de trasladar esa filosofía a uno de los clubes más exigentes de Europa, donde la obligación de ganar siempre convive con la tradición de formar futbolistas para la élite.

El desafío es enorme, pero también la oportunidad. Tras conquistar el respeto de LaLiga con el Girona, Míchel afronta el reto de devolver al Ajax al primer plano del fútbol europeo y escribir un nuevo capítulo en la historia de uno de los gigantes del continente.