Pubill desmonta la mayor leyenda urbana sobre Simeone y el Atlético

"Los jugadores con talento no triunfan con Simeone". Esa es una de las mayores leyendas urbanas sobre el técnico argentino y sobre el Atlético de Madrid. Pues bien, Marc Pubill, el jugador revelación del año y nuevo central de España para el Mundial, ha desmontado esta teoría con su propio caso.

Esto decía Pubill:

🙏MARC PUBILL AGRADECE a SIMEONE: 🔝 "Me ha cambiado la vida en poco tiempo". 😅"Me dio 'clases particulares' para enseñarme los conceptos de un central". pic.twitter.com/DCRvqeUxsX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2026

"Una de las personas a las que voy a estar agradecido siempre es el Cholo, que me ha dado una posición que no esperaba y me ha enseñado muy rápido", empezó contando Pubill.

El ahora central también explicó cómo fue el proceso de cambio del lateral al eje de la zaga: "Se lo voy a agradecer toda la vida porque me la ha cambiado en poco tiempo. Me enseñó los conceptos básicos de un central, me los enseñó superrápido. Creo que tuvimos clases particulares y todo, así que se lo voy a agradecer siempre".

Los datos hablan por sí solos. Durante la temporada 2025/2026, Marc Pubill completó un total de 36 partidos oficiales, acumulando 2.685 minutos de juego bajo las órdenes de Diego Simeone. En Liga disputó 19 encuentros (15 de ellos como titular), en los que logró anotar 1 gol de cabeza (en la última jornada frente al Villarreal), aportar 1 asistencia y mantener la portería a cero en 6 ocasiones.