Riquelme anuncia que Raúl será su director deportivo en caso de ser presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha desvelado su primera gran sorpresa: Raúl González Blanco será el director deportivo del club si gana las elecciones. Lo anunció anoche en la cadena SER.

"Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo. Para este proyecto y en la situación en la que está el Real Madrid, necesitamos volver a nuestros valores y que los puedan transmitir. Es una leyenda de Madrid, alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, 741 partidos, más de 300 goles, y ha sido internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca", comentó el candidato a la presidencia blanca.

Riquelme reitera que el Madrid necesita gente que sienta el club y lo haya vivido en primera persona: "Tiene que haber una cultura de profesionales que sean madridistas, que no permitan que nadie pueda hacer daño al Real Madrid, y una de esas personas es don Raúl González Blanco".

Y por supuesto confirmó que tiene el sí del exjugador blanco: "Le expliqué el proyecto, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar, y cuanto más lo conozco más seguro estoy de que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él, es que es un madridista de verdad. Es alguien que no va a permitir nunca que nadie le haga daño al Real Madrid".

Respecto a fichajes, Riquelme no quiso dar detalles y no confirmó si Rodrigo es uno de los jugadores que podría fichar como mandatario blanco. Eso sí, elogió al actual centrocampista del City que ya está concentrado con España de cara al Mundial.

"Es uno de los dos nombres que hemos barajado. Es un grandísimo jugador de fútbol. Lleva los valores de la profesionalidad y la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española, y me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", sentenció.

Y, cómo no, Riquelme mandó otro recado a Florentino sobre la supuesta venta del club: "No me lo podía creer. Convoca elecciones para seguir, para convocar luego una Asamblea y después un referéndum para la venta del club. Me siento orgulloso de haber tomado la decisión adecuada. Mi línea roja era la venta del club".