Cervezas Victoria moviliza a la afición con una campaña inspirada en el poder de la visualización

Cervezas Victoria vuelve a volcarse con la selección española de fútbol en uno de los momentos más importantes del calendario deportivo. Este martes, a poco más de una semana para que dé comienzo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la marca malagueña ha presentado la campaña 'Visualizadores de la Victoria', una iniciativa que busca unir a jugadores y aficionados a través de una herramienta cada vez más presente en el deporte de élite como es la visualización mental.

La campaña, lanzada a las puertas del gran torneo de selecciones, parte de una idea sencilla: invitar a millones de seguidores a imaginar el triunfo del equipo de Luis de la Fuente, desde el recorrido hacia la final hasta el momento de levantar el trofeo. Según explica la compañía, el objetivo es generar una corriente colectiva de ilusión capaz de acompañar al equipo durante el Mundial.

El gran protagonista del anuncio es Andrés Iniesta, autor del histórico gol que dio a España su primer Mundial en Sudáfrica 2010. La campaña recupera una anécdota que el manchego ha relatado en varias ocasiones: antes de aquella final pidió una camiseta blanca y un rotulador para escribir una dedicatoria porque había imaginado que marcaría un gol decisivo. Horas después, aquella visualización se convirtió en realidad con el tanto que decidió el encuentro ante Holanda.

Junto al exfutbolista participan varios integrantes de la actual selección española, entre ellos Rodri Hernández, Álex Baena, Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón, además de rostros conocidos como los creadores de contenido malagueños IlloJuan y Spok Sponha, la nieta de Luis Aragonés o el periodista deportivo Miguel Ángel Román.

La ciencia detrás del mensaje

La propuesta se apoya en los principios de la visualización deportiva, que es una técnica utilizada por numerosos atletas para preparar competiciones de alto nivel. Para ello, la campaña ha contado con la colaboración del psicólogo deportivo Javier Rodríguez Arias, quien destaca que imaginar una acción activa áreas cerebrales similares a las que intervienen cuando se ejecuta realmente.

Según explica el especialista, la visualización contribuye a reforzar habilidades y a generar un contexto emocional favorable para afrontar grandes desafíos. Trasladada al ámbito colectivo, la iniciativa pretende convertir el optimismo de la afición en un elemento de apoyo adicional para los futbolistas.

IA para celebrar antes de tiempo

La Inteligencia Artificial (IA) vuelve a desempeñar un papel destacado en una campaña de Cervezas Victoria vinculada a la selección. Gracias a esta tecnología, el anuncio muestra imágenes hipotéticas de celebraciones en Estados Unidos o de los jugadores recorriendo las calles de Madrid con el trofeo, escenas que buscan trasladar al espectador a un posible futuro victorioso.

Además, los aficionados podrán participar a través de una plataforma específica en la que deberán subir una fotografía y elegir tanto el rival de una hipotética final como el jugador que marcaría el gol decisivo. La herramienta generará imágenes personalizadas en las que cada usuario aparecerá celebrando el título junto a los futbolistas.

Quinta gran campaña junto a la selección

Cervezas Victoria mantiene su vinculación con la Real Federación Española de Fútbol desde 2021, cuando se convirtió en cerveza oficial de las selecciones masculina y femenina. Desde entonces ha desarrollado diversas campañas relacionadas con el equipo nacional, como 'El valor de las primeras victorias', 'Victoria a Victoria', 'El discurso de todo un país', 'La Play de la Victoria' o 'Basado en un hecho real'.

Con 'Visualizadores de la victoria', la marca malagueña apuesta nuevamente por combinar emoción, tecnología y sentimiento de pertenencia para acompañar a la selección española en su camino hacia un nuevo éxito internacional.